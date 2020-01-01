Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського

Володимира Зеленського на Волинь область назвали Луцькою, зробивши відповідний напис у титрах.



Відео виклали на сторінку Офісу Президента у Facebook і в Youtube, – пише



Менш як через дві години відео видалили.



Втім, користувачі інтернету встигли зафіксувати географічний ляп команди Зеленського.



Як відомо,







Фейсбук-користувачі вибухнули жартами і гнівом:





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