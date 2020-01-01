Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
Сьогодні, 17:10
У влозі про поїздку президента Володимира Зеленського на Волинь область назвали Луцькою, зробивши відповідний напис у титрах.
Відео виклали на сторінку Офісу Президента у Facebook і в Youtube, – пише «Перший».
Менш як через дві години відео видалили.
Втім, користувачі інтернету встигли зафіксувати географічний ляп команди Зеленського.
Як відомо, Зеленський приїздив на Волинь 9 липня. серед іншого він відвідав підприємство «Модерн Експо», де провів зустріч з місцевим бізнесом. Саме титр на карді з «Модерн Експо» містить ляп.
Фейсбук-користувачі вибухнули жартами і гнівом:
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Відео виклали на сторінку Офісу Президента у Facebook і в Youtube, – пише «Перший».
Менш як через дві години відео видалили.
Втім, користувачі інтернету встигли зафіксувати географічний ляп команди Зеленського.
Як відомо, Зеленський приїздив на Волинь 9 липня. серед іншого він відвідав підприємство «Модерн Експо», де провів зустріч з місцевим бізнесом. Саме титр на карді з «Модерн Експо» містить ляп.
Фейсбук-користувачі вибухнули жартами і гнівом:
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Коментарі 3
Це нормально... У рамках адмінреформи Луцьк не є обласним центром .
ДЛЯ КИЄВА ЗАВЖДИ ТАК БУЛО. ТАМ НЕУКИ СИДЯТЬ ТІ КОГО ПАПІКИ ВЛАШТУВАЛИ. НЕ ЛИШЕ ВОЛИНЬ НЕ ЗНАЮТЬ
Пригадайте Марину - першу леді, яка якось побувала на Волинщині!!!
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