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Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського

Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
У влозі про поїздку президента Володимира Зеленського на Волинь область назвали Луцькою, зробивши відповідний напис у титрах.

Відео виклали на сторінку Офісу Президента у Facebook і в Youtube, – пише «Перший».

Менш як через дві години відео видалили.

Втім, користувачі інтернету встигли зафіксувати географічний ляп команди Зеленського.

Як відомо, Зеленський приїздив на Волинь 9 липня. серед іншого він відвідав підприємство «Модерн Експо», де провів зустріч з місцевим бізнесом. Саме титр на карді з «Модерн Експо» містить ляп.

Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського


Фейсбук-користувачі вибухнули жартами і гнівом:

Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського
Не Волинь, а «Луцька область»: на сайті президента з’явився ляп із візиту Зеленського

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Теги: Волинь, Луцька область, Зеленський, ляп
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Коментарі 3
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Це нормально... У рамках адмінреформи Луцьк не є обласним центром .
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ДЛЯ КИЄВА ЗАВЖДИ ТАК БУЛО. ТАМ НЕУКИ СИДЯТЬ ТІ КОГО ПАПІКИ ВЛАШТУВАЛИ. НЕ ЛИШЕ ВОЛИНЬ НЕ ЗНАЮТЬ
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Пригадайте Марину - першу леді, яка якось побувала на Волинщині!!!
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