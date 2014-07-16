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Волинян просять подбати про воду для безпритульних тварин

Волинян просять подбати про воду для безпритульних тварин
ГО «Kovel Animals» закликає долучитись до Флеш-моб #водутваринам.

Про це ГО «Kovel Animals» повідомила на своїй сторінці у Facebook, – пише volynua.

Зазначають, що через літню спеку вуличні коти та собаки опинися під загрозою смерті від зневоднення.

«Залишайте воду біля офісів, будинків та інших локацій. Робіть пост із хештегом та запрошуйте знайомих долучатися до флешмобу, що рятує життя», – йдеться у повідомленні.

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Теги: водутваринам, безпритульні тварини, вода, флеш-моб
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