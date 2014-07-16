Волинян просять подбати про воду для безпритульних тварин
Сьогодні, 17:50
ГО «Kovel Animals» закликає долучитись до Флеш-моб #водутваринам.
Про це ГО «Kovel Animals» повідомила на своїй сторінці у Facebook, – пише volynua.
Зазначають, що через літню спеку вуличні коти та собаки опинися під загрозою смерті від зневоднення.
«Залишайте воду біля офісів, будинків та інших локацій. Робіть пост із хештегом та запрошуйте знайомих долучатися до флешмобу, що рятує життя», – йдеться у повідомленні.
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Про це ГО «Kovel Animals» повідомила на своїй сторінці у Facebook, – пише volynua.
Зазначають, що через літню спеку вуличні коти та собаки опинися під загрозою смерті від зневоднення.
«Залишайте воду біля офісів, будинків та інших локацій. Робіть пост із хештегом та запрошуйте знайомих долучатися до флешмобу, що рятує життя», – йдеться у повідомленні.
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