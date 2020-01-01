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Волинь повернулася: на сайті президента виправили помилку із назвою області

Волинь повернулася: на сайті президента виправили помилку із назвою області
На сайті Офісу президента України виправили титри із помилкою, де Волинь назвали «Луцькою областю».

Нагадаємо, зранку 12 липня на сторінці у Facebook з’явився влог із робочих поїздок Володимира Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь. Користувачі мережі відразу помітили ляп: Волинську область назвали Луцькою.

Така назва фігурувала в титрах, де інформували про зустріч Зеленського із бізнесменами на заводі «Модерн-Експо». За декілька годин відео зникло з усіх сторінок Офісу в соцмережах. Під вечір цього ж дня з’явилося знову у вже відредагованому варіанті.

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Теги: Волинь, президент, ляп, Луцька область, бізнес
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