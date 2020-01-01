Волинь повернулася: на сайті президента виправили помилку із назвою області
Сьогодні, 18:38
На сайті Офісу президента України виправили титри із помилкою, де Волинь назвали «Луцькою областю».
Нагадаємо, зранку 12 липня на сторінці у Facebook з’явився влог із робочих поїздок Володимира Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь. Користувачі мережі відразу помітили ляп: Волинську область назвали Луцькою.
Така назва фігурувала в титрах, де інформували про зустріч Зеленського із бізнесменами на заводі «Модерн-Експо». За декілька годин відео зникло з усіх сторінок Офісу в соцмережах. Під вечір цього ж дня з’явилося знову у вже відредагованому варіанті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО.
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Нагадаємо, зранку 12 липня на сторінці у Facebook з’явився влог із робочих поїздок Володимира Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь. Користувачі мережі відразу помітили ляп: Волинську область назвали Луцькою.
Така назва фігурувала в титрах, де інформували про зустріч Зеленського із бізнесменами на заводі «Модерн-Експо». За декілька годин відео зникло з усіх сторінок Офісу в соцмережах. Під вечір цього ж дня з’явилося знову у вже відредагованому варіанті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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