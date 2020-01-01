На Волині померла громадська діячка, яка опікувалась родинами атовців

Людмила Данилевич.



Її син Роман Данилевич, боєць третього механізованого батальйону тодішньої 51-ї бригади загинув у День Незалежності України, 24 серпня 2014 року, в бою за Іловайськ. Повідомляє



Людмила Леонтіївна була депутатом Облапської сільської ради, входила до складу громадської ради при Ковельській міській раді (наразі ця громрада не діє) та громадської ради при Ковельській районній державній адміністрації.



У грудні їй мало би виповнитися 60 років.



Фото «Волинської газети»

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