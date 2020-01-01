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Луцькі лучники провели перше тренування у новому приміщенні. ВІДЕО

Луцькі лучники провели перше тренування у новому приміщенні. ВІДЕО
Вихованці та викладачі клубу стрільби з лука "Луцькі соколи" - переїхали. На новому місці вже провели перше тренування, - розповіла Суспільному засновниця клубу Майя Москвич.

Нова навчально-тренувальна база знаходиться на території Інституту мистецтв СНУ ім. Лесі Українки.

"Є можливість працювати на вулиці. У нас невелика тут кімната, де ми будемо відпрацьовувати техніку у період, коли буде падати дощ", - розповідає ветеранка АТО Майя Москвич.

У клубі нині 20 лучників різного віку. Займаються у кілька змін. Як пройшло перше тренування у новому приміщенні бачили кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, раніше лучники займалися у підвальному приміщенні в школі №19 міста Луцьк. Минулого тижня приміщення затопило. Стіни та інвентар вкрилися пліснявою. Ремонт приміщення вартує 2 мільйони гривень, таких коштів у бюджеті міста немає, - розповів заступник міського голови Костянтин Петрочук.

Зі слів учасника клубу Павла Ковальського, договір оренди підвального приміщення у школі №19 укладений на три року. Нині лучники платять за комунальні послуги та земельний податок.


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Теги: Луцькі соколи, тренування, приміщення
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Коментарі 1
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От для чого весь час писати куди переїхали, заїхали лучники?,кому це цікаво?
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