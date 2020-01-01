Луцькі лучники провели перше тренування у новому приміщенні. ВІДЕО

Майя Москвич.



Нова навчально-тренувальна база знаходиться на території Інституту мистецтв СНУ ім. Лесі Українки.



"Є можливість працювати на вулиці. У нас невелика тут кімната, де ми будемо відпрацьовувати техніку у період, коли буде падати дощ", - розповідає ветеранка АТО Майя Москвич.



У клубі нині 20 лучників різного віку. Займаються у кілька змін. Як пройшло перше тренування у новому приміщенні бачили кореспонденти Суспільного.



Нагадаємо, раніше лучники займалися у підвальному приміщенні в школі №19 міста Луцьк. Минулого тижня Костянтин Петрочук.



Зі слів учасника клубу Павла Ковальського, договір оренди підвального приміщення у школі №19 укладений на три року. Нині лучники платять за комунальні послуги та земельний податок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці та викладачі клубу стрільби з лука "Луцькі соколи" - переїхали. На новому місці вже провели перше тренування, - розповіла Суспільному засновниця клубуНова навчально-тренувальна база знаходиться на території Інституту мистецтв СНУ ім. Лесі Українки."Є можливість працювати на вулиці. У нас невелика тут кімната, де ми будемо відпрацьовувати техніку у період, коли буде падати дощ", - розповідає ветеранка АТО Майя Москвич.У клубі нині 20 лучників різного віку. Займаються у кілька змін. Як пройшло перше тренування у новому приміщенні бачили кореспонденти Суспільного.Нагадаємо, раніше лучники займалися у підвальному приміщенні в школі №19 міста Луцьк. Минулого тижня приміщення затопило . Стіни та інвентар вкрилися пліснявою. Ремонт приміщення вартує 2 мільйони гривень, таких коштів у бюджеті міста немає, - розповів заступник міського головиЗі слів учасника клубу, договір оренди підвального приміщення у школі №19 укладений на три року. Нині лучники платять за комунальні послуги та земельний податок.

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