У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО





Віники з кропиви, з молодих пагонів верби та інших листяних порід, сіно, снопики зернових – цими «ласощами» взимку охоче будуть смакувати дикі звірі, інформує пресслужба



На початку червня заготовляють кормові віники: зв'язують їх та висушують. В процесі сушки віники замочують 1-2 рази в 10% розчині кам'яної солі. Після висихання їх розміщують на горищах або в спеціальних приміщеннях, які обов'язково повинні провітрюватися.





У Мельниківському лісництві Шацького НПП вже заготовили 1000 віників з молодих пагонів верби та таку ж кількість віників з кропиви. Ці та інші корми взимку відвезуть до годівниць.





У Шацькому НПП облаштували 9 підгодівельних майданчиків, на яких є все необхідне, щоб допомогти лісовим мешканцям пережити зимовий період. Варто зазначити, що окрім підгодівлі, такі майданчики також є основою для проведення зимового обліку тварин.





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