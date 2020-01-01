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У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО

У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
Державна лісова охорона до зимової підгодівлі тварин починає готуватись ще влітку.

Віники з кропиви, з молодих пагонів верби та інших листяних порід, сіно, снопики зернових – цими «ласощами» взимку охоче будуть смакувати дикі звірі, інформує пресслужба Шацького національного природного парку.

На початку червня заготовляють кормові віники: зв'язують їх та висушують. В процесі сушки віники замочують 1-2 рази в 10% розчині кам'яної солі. Після висихання їх розміщують на горищах або в спеціальних приміщеннях, які обов'язково повинні провітрюватися.

У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО

У Мельниківському лісництві Шацького НПП вже заготовили 1000 віників з молодих пагонів верби та таку ж кількість віників з кропиви. Ці та інші корми взимку відвезуть до годівниць.

У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО

У Шацькому НПП облаштували 9 підгодівельних майданчиків, на яких є все необхідне, щоб допомогти лісовим мешканцям пережити зимовий період. Варто зазначити, що окрім підгодівлі, такі майданчики також є основою для проведення зимового обліку тварин.

У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО

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Теги: Шацький НПП, підгодівля, лісництво, звірі
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