вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині виборчі дільниці перевірять на доступність для людей з інвалідністю

У районі на Волині виборчі дільниці перевірять на доступність для людей з інвалідністю
Громадська організація «Осіб з інвалідністю «Довіра» отримала грант на реалізацію проєкту «Забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю у Маневицькому районі».

В рамках проєкту проведуть моніторинг виборчих дільниць Маневиччини та опитування щодо визначення основних проблем, з якими стикаються виборці з інвалідністю. Про це пише Район.Маневичі.

По закінченню моніторингу також відбудеться одноденний просвітницький тренінг для представників місцевих ГО, представників влади, дільничних виборчих комісій. На якому представлять й обговорять результати проведеної роботи та напрацюють рекомендації щодо усунення недоліків для покращення доступу громадян з інвалідністю та маломобільних виборців до виборчого процесу у Маневицькому районі.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: люди з інвалідністю, виборчі дільниці, достпуність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У США після COVID-вечірки помер 30-річний чоловік
Сьогодні, 06:22
У районі на Волині виборчі дільниці перевірять на доступність для людей з інвалідністю
Сьогодні, 05:25
У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
Сьогодні, 04:30
Волинська лікарня купила нове обладнання для тестування на коронавірус
Сьогодні, 03:16
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Схожі новини
Людей з інвалідністю кличуть помандрувати на універсальному візку, який змайстрував лучанин. ФОТО Людей з інвалідністю кличуть помандрувати на універсальному візку, який змайстрував лучанин. ФОТО
30 червень, 08:15
У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю
18 лютий, 17:40
У Ковелі люди з інвалідністю отримали подарунки У Ковелі люди з інвалідністю отримали подарунки
09 грудень, 2019, 21:44
Кінотеатр «PremierCity» став ще доступнішим для людей з інвалідністю* Кінотеатр «PremierCity» став ще доступнішим для людей з інвалідністю*
06 грудень, 2019, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У США після COVID-вечірки помер 30-річний чоловік
Сьогодні, 06:22
 0
У районі на Волині виборчі дільниці перевірять на доступність для людей з інвалідністю
Сьогодні, 05:25
 0
У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
Сьогодні, 04:30
 0
Волинська лікарня купила нове обладнання для тестування на коронавірус
Сьогодні, 03:16
 0
У Шацькому нацпарку до зимової підгодівлі тварин готуються ще влітку. ФОТО
Сьогодні, 02:13
 0
Медіа
відео
1/8