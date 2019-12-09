У районі на Волині виборчі дільниці перевірять на доступність для людей з інвалідністю
Сьогодні, 05:25
Громадська організація «Осіб з інвалідністю «Довіра» отримала грант на реалізацію проєкту «Забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю у Маневицькому районі».
В рамках проєкту проведуть моніторинг виборчих дільниць Маневиччини та опитування щодо визначення основних проблем, з якими стикаються виборці з інвалідністю. Про це пише Район.Маневичі.
По закінченню моніторингу також відбудеться одноденний просвітницький тренінг для представників місцевих ГО, представників влади, дільничних виборчих комісій. На якому представлять й обговорять результати проведеної роботи та напрацюють рекомендації щодо усунення недоліків для покращення доступу громадян з інвалідністю та маломобільних виборців до виборчого процесу у Маневицькому районі.
Зображення ілюстративне
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В рамках проєкту проведуть моніторинг виборчих дільниць Маневиччини та опитування щодо визначення основних проблем, з якими стикаються виборці з інвалідністю. Про це пише Район.Маневичі.
По закінченню моніторингу також відбудеться одноденний просвітницький тренінг для представників місцевих ГО, представників влади, дільничних виборчих комісій. На якому представлять й обговорять результати проведеної роботи та напрацюють рекомендації щодо усунення недоліків для покращення доступу громадян з інвалідністю та маломобільних виборців до виборчого процесу у Маневицькому районі.
Зображення ілюстративне
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