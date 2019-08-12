У Луцьку троє чоловіків виготовляли амфетамін в орендованому гаражі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, у серпні-вересні 2017 року вони взяли в оренду гаражне приміщення. Наприкінці січня наступного року чоловіки обладнали приміщення та придбали спеціальний хімічний посуд та речовини аби використовувати їх під час виготовлення амфетаміну та метамфетаміну.



Готові наркотики зберігали для подальшого збуту.



Під час обшуку гаражного приміщення правоохоронці виявили та вилучили речовини та предмети, які "наркоділки" могли використовуватися під час виготовлення амфетаміну.



Також правоохоронці зафіксували не один випадок продажу наркотиків людині, яку поліцейські залучили для оперативної закупки.



Усі троє обвинувачених свою вину визнали частково.



Одному зі злочинців суд призначив покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі, двоє інших чоловіків проведуть за ґратами по п’ять років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині троє чоловіків виготовляли амфетамін в орендованому гаражі та збували небезпечні речовини на вулицях міста.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські Новини Так, у серпні-вересні 2017 року вони взяли в оренду гаражне приміщення. Наприкінці січня наступного року чоловіки обладнали приміщення та придбали спеціальний хімічний посуд та речовини аби використовувати їх під час виготовлення амфетаміну та метамфетаміну.Готові наркотики зберігали для подальшого збуту.Під час обшуку гаражного приміщення правоохоронці виявили та вилучили речовини та предмети, які "наркоділки" могли використовуватися під час виготовлення амфетаміну.Також правоохоронці зафіксували не один випадок продажу наркотиків людині, яку поліцейські залучили для оперативної закупки.Усі троє обвинувачених свою вину визнали частково.Одному зі злочинців суд призначив покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі, двоє інших чоловіків проведуть за ґратами по п’ять років.

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