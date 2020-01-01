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13 липня на Волині: гортаючи календар

13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження прес-секретар фестивалю «Бандерштат» та волинського осередку «Народного контролю» Юлія Грищук (на фото), а також громадський діяч, директор ГО «Фонд місцевого розвитку» Петро Верзун, приватний нотаріус Тетяна Рачкова, головний балетмейстер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Володимир Замлинний.

Також день народження 13 липня в українського кінооператора, уродженця Луцька Сергія Михальчука.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Іван, Пилип та Хома.

Усім зичимо здоров’я, злагоди і достатку.

У цей день 1926 року народився художник Борис Карабулін.

Хоч родом він і не з Луцька, однак мешкав в обласному центрі Волині з 1952-го. Брав активну участь у заснуванні та розбудові Товариства волинських художників – першої мистецької організації в області, а на початку 1960-х років став одним із ініціаторів формування в Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду УРСР.

Помер 14 січня 2012 року у Луцьку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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