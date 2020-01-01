Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО

Епіфаній відзначив капелана Володимир-Волинської єпархії протоієрея Ігоря Бігуна.



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Митрополит 9 липня зустрівся з військовими капеланами на чолі з головою Синодального управління військового духовенства митрополитом Черкаським і Чигиринським Іоаном.



Предстоятель помісної Української Православної Церкви обговорив з капеланами актуальну ситуацію у війську, а також нагальні питання щодо функціонування інституту військового духовенства.



Окрім того, Митрополит Епіфаній відзначив капеланів відзнаками. Зокрема капелан Володимир-Волинської єпархії протоієрей Ігор Бігун, благочинний кафедрального собору Різдва Христового отримав медаль святого архістратига Божого Михаїла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Блаженніший Митрополит Київський і всієї Українивідзначив капелана Володимир-Волинської єпархії протоієреяПро це інформують на сайті єпархії Митрополит 9 липня зустрівся з військовими капеланами на чолі з головою Синодального управління військового духовенства митрополитом Черкаським і ЧигиринськимПредстоятель помісної Української Православної Церкви обговорив з капеланами актуальну ситуацію у війську, а також нагальні питання щодо функціонування інституту військового духовенства.Окрім того, Митрополитвідзначив капеланів відзнаками. Зокрема капелан Володимир-Волинської єпархії протоієрей Ігор Бігун, благочинний кафедрального собору Різдва Христового отримав медаль святого архістратига Божого Михаїла.

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