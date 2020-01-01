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Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відзначив капелана Володимир-Волинської єпархії протоієрея Ігоря Бігуна.

Про це інформують на сайті єпархії.

Митрополит 9 липня зустрівся з військовими капеланами на чолі з головою Синодального управління військового духовенства митрополитом Черкаським і Чигиринським Іоаном.

Предстоятель помісної Української Православної Церкви обговорив з капеланами актуальну ситуацію у війську, а також нагальні питання щодо функціонування інституту військового духовенства.

Окрім того, Митрополит Епіфаній відзначив капеланів відзнаками. Зокрема капелан Володимир-Волинської єпархії протоієрей Ігор Бігун, благочинний кафедрального собору Різдва Христового отримав медаль святого архістратига Божого Михаїла.

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив медаллю волинського капелана. ФОТО

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Теги: Епіфаній, ПЦУ, медаль, капелан, Ігор Бігун
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