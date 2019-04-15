У Рівному пройшов фестиваль прадавніх човнів. ФОТО. ВІДЕО





Про це в неділю, 12 липня, повідомила заступниця мера Рівного Галина Кульчицька, пише



Зазначають, що фестиваль проходив на Басівкутській водоймі поблизу парку історичної реконструкції Оствіца, який незабаром повинен стати новим туристичним об'єктом обласного центру.



На фестивалі були представлені копії семи човнів часів вікінгів і древніх слов'ян, виготовлені умільцями Рівного, Чернівців та міста Олевськ Житомирської області.





Заступник мера міста Галина Кульчинська на своїй сторінці в Facebook зазначила:



«Не дивлячись на проливний дощ видовище, скажу я вам, дійсно феєричне! І особливий шарм йому надавали історичний одяг, зброя і обладунки, які були в учасників фестивалю. Сподіваємося, що в наступному році фестиваль стародавніх човнів у Рівному збере учасників з усього світу», - написала чиновниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному пройшов фестиваль прадавніх човнів, в якому взяли участь представники з декількох міст України.Про це в неділю, 12 липня, повідомила заступниця мера Рівного, пише Главком Зазначають, що фестиваль проходив на Басівкутській водоймі поблизу парку історичної реконструкції Оствіца, який незабаром повинен стати новим туристичним об'єктом обласного центру.На фестивалі були представлені копії семи човнів часів вікінгів і древніх слов'ян, виготовлені умільцями Рівного, Чернівців та міста Олевськ Житомирської області.Заступник мера міста Галина Кульчинська на своїй сторінці в Facebook зазначила:«Не дивлячись на проливний дощ видовище, скажу я вам, дійсно феєричне! І особливий шарм йому надавали історичний одяг, зброя і обладунки, які були в учасників фестивалю. Сподіваємося, що в наступному році фестиваль стародавніх човнів у Рівному збере учасників з усього світу», - написала чиновниця.

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