Страшна автотроща під Києвом: на місці загинуло подружжя та їхня 8-річна донька, а в лікарні помер 10-річний хлопчик





Про це повідомляє



«Зіткнулися два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламками. Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках. Троє загиблих», – йдеться в повідомленні.



За інформацією





Згодом опублікували відео фатального зіткнення.







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Спочатку водій Mercedes протаранив Mercedes Sprinter, а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у Hyundai.







Згодом у ЗМІ



«Один з хлопчиків 10 років, що був госпіталізований у важкому стані після аварії, помер у лікарні. Медики зробили все можливе, щоби врятувати життя дитині, проте травми, які отримав хлопчик, були не сумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У смт. Козин Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Три особи загинули на місці ДТП.Про це повідомляє dtp.kiev.ua «Зіткнулися два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламками. Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках. Троє загиблих», – йдеться в повідомленні.За інформацією Кyivoperativ , в автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (госпіталізовані у критичному стані). Водій Mercedes, підозрюваний у смертельній ДТП задув драгер на 1,32 проміле, також мав ознаки наркотичного сп’яніння. Люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці.Згодом опублікували відео фатального зіткнення.За інформацією ЗМІ , п'яний водій їхав дорогою на Mercedes, який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль оголосили у розшук через 20 хвилин після ДТП.Спочатку водій Mercedes протаранив Mercedes Sprinter, а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у Hyundai.Згодом у ЗМІ повідомили про те, що 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у важкому стані, помер в лікарні.«Один з хлопчиків 10 років, що був госпіталізований у важкому стані після аварії, помер у лікарні. Медики зробили все можливе, щоби врятувати життя дитині, проте травми, які отримав хлопчик, були не сумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

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