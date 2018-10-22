Страшна автотроща під Києвом: на місці загинуло подружжя та їхня 8-річна донька, а в лікарні помер 10-річний хлопчик
Сьогодні, 01:13
У смт. Козин Київської області лоб в лоб зіткнулися два легкові автомобілі. Три особи загинули на місці ДТП.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«Зіткнулися два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламками. Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках. Троє загиблих», – йдеться в повідомленні.
За інформацією Кyivoperativ, в автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (госпіталізовані у критичному стані). Водій Mercedes, підозрюваний у смертельній ДТП задув драгер на 1,32 проміле, також мав ознаки наркотичного сп’яніння. Люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці.
Згодом опублікували відео фатального зіткнення.
За інформацією ЗМІ, п'яний водій їхав дорогою на Mercedes, який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль оголосили у розшук через 20 хвилин після ДТП.
Спочатку водій Mercedes протаранив Mercedes Sprinter, а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у Hyundai.
Згодом у ЗМІ повідомили про те, що 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у важкому стані, помер в лікарні.
«Один з хлопчиків 10 років, що був госпіталізований у важкому стані після аварії, помер у лікарні. Медики зробили все можливе, щоби врятувати життя дитині, проте травми, які отримав хлопчик, були не сумісні з життям», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«Зіткнулися два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламками. Потерпілих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках. Троє загиблих», – йдеться в повідомленні.
За інформацією Кyivoperativ, в автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (госпіталізовані у критичному стані). Водій Mercedes, підозрюваний у смертельній ДТП задув драгер на 1,32 проміле, також мав ознаки наркотичного сп’яніння. Люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці.
Згодом опублікували відео фатального зіткнення.
За інформацією ЗМІ, п'яний водій їхав дорогою на Mercedes, який він викрав у свого роботодавця, у якого працював на дачі. Автомобіль оголосили у розшук через 20 хвилин після ДТП.
Спочатку водій Mercedes протаранив Mercedes Sprinter, а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у Hyundai.
Згодом у ЗМІ повідомили про те, що 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у важкому стані, помер в лікарні.
«Один з хлопчиків 10 років, що був госпіталізований у важкому стані після аварії, помер у лікарні. Медики зробили все можливе, щоби врятувати життя дитині, проте травми, які отримав хлопчик, були не сумісні з життям», – йдеться у повідомленні.
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