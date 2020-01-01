У США після COVID-вечірки помер 30-річний чоловік
Сьогодні, 06:22
У США в місті Сан-Антоніо 30-річний пацієнт помер від коронавірусної хвороби після відвідування так званої COVID-вечірки.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Insider.
"Пацієнт у віці 30-ти років помер від коронавірусу після відвідування "COVID-вечірки" у Сан-Антоніо, штат Техас", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували в органах охорони здоров'я міста, пацієнт зізнався, що вважав вірус фейком.
Лікарі наголосили, що молоді люди мають серйозніше ставитися до пандемії.
Так, в американському штаті Алабама проводять небезпечні "коронавірусні вечірки" для того, щоб заразитися хворобою COVID-19. Коронавірусні вечірки - це так звані змагання, які відвідують люди, у яких виявили коронавірусну хворобу і перша людина, яка заразиться, отримує винагороду.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Insider.
"Пацієнт у віці 30-ти років помер від коронавірусу після відвідування "COVID-вечірки" у Сан-Антоніо, штат Техас", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували в органах охорони здоров'я міста, пацієнт зізнався, що вважав вірус фейком.
Лікарі наголосили, що молоді люди мають серйозніше ставитися до пандемії.
Так, в американському штаті Алабама проводять небезпечні "коронавірусні вечірки" для того, щоб заразитися хворобою COVID-19. Коронавірусні вечірки - це так звані змагання, які відвідують люди, у яких виявили коронавірусну хворобу і перша людина, яка заразиться, отримує винагороду.
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