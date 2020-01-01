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У США після COVID-вечірки помер 30-річний чоловік

У США після COVID-вечірки помер 30-річний чоловік
У США в місті Сан-Антоніо 30-річний пацієнт помер від коронавірусної хвороби після відвідування так званої COVID-вечірки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Insider.

"Пацієнт у віці 30-ти років помер від коронавірусу після відвідування "COVID-вечірки" у Сан-Антоніо, штат Техас", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в органах охорони здоров'я міста, пацієнт зізнався, що вважав вірус фейком.

Лікарі наголосили, що молоді люди мають серйозніше ставитися до пандемії.

Так, в американському штаті Алабама проводять небезпечні "коронавірусні вечірки" для того, щоб заразитися хворобою COVID-19. Коронавірусні вечірки - це так звані змагання, які відвідують люди, у яких виявили коронавірусну хворобу і перша людина, яка заразиться, отримує винагороду.

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Теги: коронавірус, вечірка, смерть
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