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Сильна злива знову спричинила підтоплення у деяких районах Волині

Сильна злива знову спричинила підтоплення у деяких районах Волині
Учора, 12 липня, рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області здійснювали аварійно-рятувальних робіт для відкачування води з присадибних ділянок та споруд, підтоплених внаслідок сильного дощу.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, бійці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка відкачали близько 75 м кубічних води з присадибної ділянки на вулиці Володимирській, а рятувальники 8-ї ДПРЧ міста Камінь-Каширський відкачували воду на вулиці Меліораторів (відкачали 25 м куб).

Нагадаємо, 9 липня рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок та споруд, підтоплених внаслідок негоди минулих днів, у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району.

Фото ілюстративне

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Теги: злива, підтоплення, відкачування, Волинь
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