Сильна злива знову спричинила підтоплення у деяких районах Волині





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.



Зокрема, бійці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка відкачали близько 75 м кубічних води з присадибної ділянки на вулиці Володимирській, а рятувальники 8-ї ДПРЧ міста Камінь-Каширський відкачували воду на вулиці Меліораторів (відкачали 25 м куб).



Нагадаємо, 9 липня рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок та споруд, підтоплених внаслідок негоди минулих днів, у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 липня, рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області здійснювали аварійно-рятувальних робіт для відкачування води з присадибних ділянок та споруд, підтоплених внаслідок сильного дощу.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, бійці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка відкачали близько 75 м кубічних води з присадибної ділянки на вулиці Володимирській, а рятувальники 8-ї ДПРЧ міста Камінь-Каширський відкачували воду на вулиці Меліораторів (відкачали 25 м куб).Нагадаємо, 9 липня рятувальники, підтоплених внаслідок негоди минулих днів, у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію