Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29





Про це повідомляють на спеціальному



Протягом доби зафіксували 15 нових летальних випадків. 385 пацієнтів одужали.



Загалом в Україні зареєстрували 1398 смертей від COVID-19. Одужали – 26 503. Хворіють нині – 26 232 пацієнти.



На Волині за останню добу зафіксували 29 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу.

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