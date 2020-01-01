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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29

Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
В Україні станом на 13 липня зафіксували 54 133 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 612.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксували 15 нових летальних випадків. 385 пацієнтів одужали.

Загалом в Україні зареєстрували 1398 смертей від COVID-19. Одужали – 26 503. Хворіють нині – 26 232 пацієнти.

На Волині за останню добу зафіксували 29 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, РНБО, статистика
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