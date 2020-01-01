Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
Сьогодні, 09:03
В Україні станом на 13 липня зафіксували 54 133 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 612.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 15 нових летальних випадків. 385 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1398 смертей від COVID-19. Одужали – 26 503. Хворіють нині – 26 232 пацієнти.
На Волині за останню добу зафіксували 29 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 15 нових летальних випадків. 385 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстрували 1398 смертей від COVID-19. Одужали – 26 503. Хворіють нині – 26 232 пацієнти.
На Волині за останню добу зафіксували 29 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 09:03