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Курс валют у Луцьку на 13 липня

Курс валют у Луцьку на 13 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.834, а продаж – 27.164.

Євро при купівлі становить – 30.061, продажу – 30.654.

Курс російського рубля: купівля – 0,333, продаж – 0,386.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.957, продаж – 6.841.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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