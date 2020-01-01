Курс валют у Луцьку на 13 липня





Євро при купівлі становить – 30.061, продажу – 30.654.



Курс російського рубля: купівля – 0,333, продаж – 0,386.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.957, продаж – 6.841.



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