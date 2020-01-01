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Поблизу Луцька горіла вантажівка з вугіллям

Поблизу Луцька горіла вантажівка з вугіллям
За минулу добу на Волині сталось 2 пожежі.

Так, 12 липня о 02:52 в селі Струмівка Луцького району горів причеп до вантажного автомобіля, - пише ДСНС у Волинській області.

Пожежу рятувальники локалізували о 03:20, а ліквідували о 03:50. Вогонь знищив 17 т вугілля, пошкодив напівтентовий причіп. Ймовірна причина пожежі – самозаймання деревного вугілля.

Також 12 липня о 16:00 надійшло повідомлення про загорання сміття на вулиці Мамсурова у Луцьку. Пожежу ліквідували рятувальники ДПРЧ-2 м. Луцька. Ймовірна причина – підпал.

Головне фото – ілюстративне.



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Теги: пожежа, вантажівка, вугілля
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