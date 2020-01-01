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Співак з Луцька MONATIK розповів про освідчення під час його концертів

Співак з Луцька MONATIK розповів про освідчення під час його концертів
Під час всеукраїнського туру артиста з Луцька Дмитра Монатика майже на кожному концерті хлопці зізнавалися коханим у своїх почуттях.

Про це йдеться у "Світському житті".

"Є такі завзяті, з палаючими очима, чоловіки. Я не розумію, як вони готові публічно освідчитися. Для мене це дуже великий крок, потрібно мати дуже велику сміливість, щоб зізнатися на багатотисячну аудиторію, але вони це роблять і, як правило, під "Вечность", - розповів MONATIK.

Також артист пригадав інцидент, коли чоловік не вийшов на сцену.

"У нас був момент, коли я розчарувався у таких діях. Один чоловік дуже довго домовлявся з нами, я викликаю його на сцену, а він не виходить, я викликаю ще раз, а він не йде. Він трішечки перенервував", - пригадав співак.

MONATIK додав, що щоразу переживає за чоловіків, як за себе. Втім, здебільшого їхні кохані відповідають "так".

"Я не знаю, що відбувається за лаштунками, але зазвичай це дуже щирі емоції зі сльозами на очах. Тому ми намагаємося не відмовляти в цьому ні людям, ні собі. Це класний заряд", - додав співак.

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Теги: MONATIK, освідчення
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