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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 13 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 13 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 3 у дітей та 4 у медичних працівників.

Нові випадки виявили: Ківерцівський район – 7, Луцьк – 8, Луцький район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Іваничівський район – 2, Горохівський район – 1, Локачинський район –1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Рожищенський район – 1.

Загалом станом на 13 липня в області зареєстрували 3071 випадок COVID-19. Одужало 1618 осіб. 72 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 658 випадків, в т.ч. 14 летальних;
• Луцький район – 228 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;
• Ківерцівський район – 363 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Волидимир-Волинський район – 240 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 55 випадків;
• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних;
• Горохівський район – 116 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 68 випадків;
• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 43 випадки;
• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 35 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 17363 осіб, в тому числі за останню добу – 79 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь
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