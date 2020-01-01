Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 13 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 3 у дітей та 4 у медичних працівників.Нові випадки виявили: Ківерцівський район – 7, Луцьк – 8, Луцький район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Іваничівський район – 2, Горохівський район – 1, Локачинський район –1, Любомльський район – 1, Маневицький район – 1, Рожищенський район – 1.Загалом станом на 13 липня в області зареєстрували 3071 випадок COVID-19. Одужало 1618 осіб. 72 випадки хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 658 випадків, в т.ч. 14 летальних;• Луцький район – 228 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;• Ківерцівський район – 363 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Волидимир-Волинський район – 240 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 55 випадків;• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 4 летальних;• Горохівський район – 116 випадків, в тому числі 1 летальний;• Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 68 випадків;• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 43 випадки;• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 35 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 17363 осіб, в тому числі за останню добу – 79 осіб.