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«Купували льон, а що виросло – не знаємо»: на Волині виявили плантацію канабісу

«Купували льон, а що виросло – не знаємо»: на Волині виявили плантацію канабісу
Ковельські патрульні виявили кущі рослин, ймовірно наркотичного походження.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині у фейсбуці.

Вчора, 12 липня, обідньої пори заявник звернувся до патрульних та повідомив, що у подвір’ї будинку, його сусіди вирощують зілля, зовні схоже на коноплі.

Прибувши на місце події, охоронці правопорядку виявили 280 кущів канабісу. Поспілкувавшись із власниками плантації, останні повідомили, що купували на ринку льон, а що виросло вони не знають.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції, яка вилучила усі речовини для проведення експертизи.

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Теги: канабіс, патрульні, Волинь, плантація
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Коментарі 1
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Не усі вміють красти як депутати треба ще якось і працювати з вигодою
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