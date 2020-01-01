«Купували льон, а що виросло – не знаємо»: на Волині виявили плантацію канабісу





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині у фейсбуці.



Вчора, 12 липня, обідньої пори заявник звернувся до патрульних та повідомив, що у подвір’ї будинку, його сусіди вирощують зілля, зовні схоже на коноплі.



Прибувши на місце події, охоронці правопорядку виявили 280 кущів канабісу. Поспілкувавшись із власниками плантації, останні повідомили, що купували на ринку льон, а що виросло вони не знають.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції, яка вилучила усі речовини для проведення експертизи.

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