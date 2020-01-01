Де на Волині не буде світла 14 липня: перелік адрес

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. ПЛ-10 Л-36-02 від ЛР-61 з 9:00 до 17:00. С. Березовичі – повністю.2. КТПП-77 Л-1 з 9:00 до 17:00. М. Вол.-Вол., вул. Лотоцького – частково.3. КТП-216 Л-2,3 з 9:00 до 17:00. Церква, школа, ФАП, башта, магазин, с. Діхтів, вул. Центральна – частково, Шкільна.1. ПЛ0,4кв від КТП504 л2 з 9.00 до 17.00. С. Смолява: вул. Берегова, вул. Новоставська.1. Л-2 від ЩТП-318 з 9:30 до 15:30. С. Бортнів вул. Інтернаціональна частково.2. Л46-01частково з 9:30 до 17:00. Вишка мобільного звязку Укртауер, с. Павлівка вул.1Травня (оліндерня), с. Переславичі.3. КТП-68 з 10:00 до 17:00. С. Старий Порицьк вул. Центральна.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-67 з 9:00 до 17:00. С. Волиця, вул. Радянська, вул. Травнева.2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-68 з 9:00 до 17:00. С. Раків-Ліс, вул. Миру.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 з 09:00 до 17:00. ФОП Гнатюк Т.Д. – магазин, ФОП Журба - магазин, м. Ківерці, вул. Паркова, буд. 8, 10, 14, 25-45, 49, 51, 53 вул. Дорошенка, буд. 1-4, пров. Дорошенка, буд. 1-9, вул. Міцкевича, буд. 1-16, вул. Ціолковського, буд.1-15, 16, вул. Ломоносова, буд. 1-13, пров. Миру.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 з 09:00 до 17:00, ФОП Данилевська С.Ю. – магазин, ФОП Дуб В.П. - торговий кіоск, ФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоск, ФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск, с. Карпилівка, вул. Незалежності.3. ПЛ 10 кВ Л108-03 частково з 09:00 до 17:00. ТзОВ «ФК «Волинь» – спортивна база, Табір О. Кошового, «Золота Підкова», с. Небіжка – повністю, с. Дачне, вул. О. Кошового, вул. Миру.1. ПЛ-0,4кВ від КТП №295 з 9:00 до 17:00. Білашівська сільська рада, с. Грушівка.2. ПЛ-0,4кВ від КТП №333 з 9:00 до 17:00. Насіннево – племінне ТзОВ «Турія», ФОП Реган В. Й., Мале приват. під-во «Надія», Зеленська сільська Рада, с. Зелена.3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №370 з 9:00 до 17:00. СФГ «Фасти», ПАТ «ВФ Україна», с. Любитів.4. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №653 з 9:00 до 17:00. ФОП Горайчук В. П., КП «Волинський обласний Фтизіопульмонологічний медичний центр», Волинської обласної ради, с. Поворськ.5. ПЛ-0,4кВ від КТП №623 з 9:00 до 17:00. ФО Ромащук Л.М., Ковельське МТМО, Голобська селищна рада, с. Вічицьк.6. ПЛ-10кВ Л.20-18, (ЗТП №750) з 9:00 до 17:00. ФОП Козел О.О., смт. Люблинець.1. ЗТП-123, Камера трансформатора, Ремонт тр-ра з 13:30 до 17:00. Апатека «Аспіринка», Торгово офісне приміщення, Банк «Національний», Форум кредит, Дезинфекційна станція, Офісне приміщення «Локо», Магазин «Профі», Кіоск, Ломбард «Скарбниця», Перукарня «Панна», Швейна фабрика, вул. Винниченка 14а, 16, 18,20, вул. Бойка (частково), вул. Потапова (частково).2. ПЛ-10кВ, Л-6 від ЗТП-453 до ЗТП-357, Чистка ПЛ від гілок дерев з 09:00 до 17:00. Ветлікарня міська, ПП «Візнюк», Автомийка, Ж/К «Еталон», Районна ветлікарня, Котельня вул. Симиренко, вул. Качалова, вул. Стефаника, вул. Старицького, вул. Ковельська, вул. Надозерна, вул. Поштова, вул. Затишна, вул. Княжна, вул. Шкільна, вул. Слов’янська, вул. Чернишевського, 1-20, вул. Кічкарівська, 61-73, вул. Ковельська, 146-148, вул. Новочерчицька 5, вул. пров. Надозерний.1. ПЛ-10 кВ Л 31-05 від ЛР-233 до к.9 ЦРП-725 (КТП-104, 140, 141, 384, 415, 578, 583, 614, 618, 621, 627, 661, 664, 687, 719, 737, 740, 743, 755, 756) з 11:00 до 17:00.ПАТ «Укртелеком», ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП «Боратин», ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ «Прогрес ЛТД», ТзОВ «Майтім», ПП Довгополюк, бар «Чевермет», с. Рованці.2. КТП-108 з 10:00 до 16:00. Філія ПрАТ «Київстар», арт свердловина, с. Всеволодівка вул. Степова.3. КТП-660 з 09:00 до 17:00. с. Голишів вул. Садова.4. КТП-560 з 09:00 до 17:00. смт. Рокині вул. Мічуріна, Польова, Тулайдана, Б. Хмельницького.5. КТП-250 з 09:00 до 17:00. Полонківське СТ (Магазин №2 – с. Лаврів), с. Лаврів вул. Бригадна, Львівська, 1-10, Відродження.1. Пл-0.4 л-3 ктп-317 з 9:00 до 17:00. C. Масловець.2. Ктп-474 з 9:00 до 17:00. c. Ладинь.1. КТП-256 з 10:00 до 17:00. ФАП с. Заріка вул. Зарічна.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-20 з 10:00 до 17:00. с. Хоцунь вул. Садова, Зелена.1. ПЛ-10 кВЛ-45-04 від ЛР-46 з 10:00 до 18:00. с. Лісове: Лісівська сільська рада, клуб, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Дерлюк В.Ф. магазин, ФАП, ФОП Дерлюк В.Ф. кіоск, школа, церква, дім молитви, с. Гута Лісівська: ФОП Дерлюк В.Ф. кіоск, ФОП Мартинюк О.М. кіоск, Новочарторийське споживче товариство магазин, школа, клуб, ФОП Єфімчук Віра Володимирівна кіоск, ФОП Власік Анатолій Іванович кіоск, ФАП, БСМЗ «Київстар», с. Лісове, с. Гута Лісівська.1. ПЛ-0.4кВ Л-3 ТП-6 з 9:00 до 17:00. М-н Водолій, Водограй, бар Вареники, М. Нововолинськ: Пр-кт Дружби 2-6,1-11, Вул. Партизанська 1-11, 2-12; Вул. Січ. Стрільців 5.2. ПЛ-6кВ 37/43 з 9:00 до 17:00. м-н Троянда, ПП Буг, склад Коритко, м-н Екстра-буд, сервісний центр МВС, кафе Олта, кафе Волинь, п-ць Черечукін, склад Іваничівське шосе 16, п-ць Іжик, Волиньтранс, м. Нововолинськ вул. Сокальська, Тупікова, Залізнична, пр. Залізничний, вул. Шухевича 68-114, вул. Центральна 1-7, с. Будятичі 10-12, Садова 10.3. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-62 з 9:00 до 17:00. Смт. Благодатне, вул. І. Франка 2-34, 1-5, в. Перемоги 2/1, 2/2, 4.Рожищенський район1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18 з 9:00 до 17:00. с. Рудка-Козинська церква, ППМ, с. Рудка-Козинська вул. Тиха, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00-17:00. с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с. Навіз, вул. 1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00. с. Бортяхівка клуб, ФАП, с. Бортяхівка вул. Комсомольська, Тиха, Шкільна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00. с. Топільне, майстерня, магазин, с. Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00. с. Березолуки овочесховища.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00. с. Олешковичі ФАП, молитовний дім, с. Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00. С. Залісці школа, дитячий садок.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00. с. Ворончин вул. Озерна, Шевченка.9. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00. м. Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти, м. Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-427_Л-3. 9:00-17:00. смт. Дубище СКЗ, смт. Дубище вул. Сонячна, Грушевського.11. ПЛ-10 кВ Л30-06 9:00-17:00. м. Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе «Меридіан», магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база, м. Рожище вул. К. Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.12. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-503_Л-3. 9:00-17:00. смт. Дубище вул. Незалежності, 10-20.13. ПЛ-10 кВ Л30-02 9:00-17:00. с. Валер’янівка (повністю), с. Рудня (повністю), с. Олександрівка водозабір, м. Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, с. Валер’янівка (повністю), с. Рудня (повністю), м. Рожище вул. Г. Мазепи.14. ПЛ-10 кВ Л30-03 9:00-17:00. смт. Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, с. Ольганівка (повністю), м. Рожище ГРП, торговий павільйон, с. Ольганівка (повністю), смт. Дубище вул. Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11, м. Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.15. ПЛ-10 кВ Л43-02 9:00-17:00. с. Берегове (повністю), с. Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ, с. Сокіл кар’єр, с. Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама, с. Берегове (повністю), с. Духче вул. Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.16. ПЛ-0,4 кВ КТП-281 9:00-17:00. с. Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск, с. Кобче вул. Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12.17. ПЛ-10 кВ Л18-12 9:00-17:00. с. Дмитрівка (повністю), м. Рожище виробнича база, с. Дмитрівка (повністю).18. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00. с. Копачівка ФАП, с. Копачівка вул. Польова, Ювілейна, Молодіжна.19. ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00. с. Копачівка вул. Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.20. ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00. с. Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція, с. Копачівка вул. Ювілейна, Садова.1. КТП-78 Л-3 10:00-17:00. С Галина Воля вул Ніфонта.1. ПЛ-0,4 кВ, КТП-167 Л-3. 11:00-14:00. с. Липа вул. Дружби.2. ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до КТП-45, КТП-41, КТП-42, КТП-341, КТП-40, КТП-44, КТП-181, КТП-45 10:00-16:30. ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП, с. Оса, Ревушки.3. ПЛ-0,4 кВ, КТП-187 10:00-16:30. ФОП Ткачук О.М. – зернотік, с. Купичів.4. ПЛ-0,4 кВ, КТП-266 Л-1 10:00-13:00. Смт. Турійськ вул. Нова, Свободи, Стрілецька.