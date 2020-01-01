Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 13 липня
Сьогодні, 10:36
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної інфекції.
Захворіли мешканці міста (2 випадки) і села Нуйно (1 випадок), - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Так, за весь період спостереження COVID-19 виявили у 237 жителів Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19. А станом на 13 липня в області зафіксували 3071 випадок коронавірусної інфекції.
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Захворіли мешканці міста (2 випадки) і села Нуйно (1 випадок), - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Так, за весь період спостереження COVID-19 виявили у 237 жителів Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19. А станом на 13 липня в області зафіксували 3071 випадок коронавірусної інфекції.
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