Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 13 липня





Захворіли мешканці міста (2 випадки) і села Нуйно (1 випадок), - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.



Так, за весь період спостереження COVID-19 виявили у 237 жителів Камінь-Каширщини.



Нагадаємо, що

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