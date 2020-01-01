вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 13 липня

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 13 липня
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної інфекції.

Захворіли мешканці міста (2 випадки) і села Нуйно (1 випадок), - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

Так, за весь період спостереження COVID-19 виявили у 237 жителів Камінь-Каширщини.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19. А станом на 13 липня в області зафіксували 3071 випадок коронавірусної інфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Камінь-Каширський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
Сьогодні, 09:03
Волинь та ще 6 областей України не готові до послаблення карантину
12 липень, 13:56
В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19
12 липень, 10:10
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 12 липня
12 липень, 09:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори
Сьогодні, 10:55
Із Луцькради звільнився Петро Троневич
Сьогодні, 10:53
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 13 липня
Сьогодні, 10:36
У селі Рованці – автотроща за участі 4-ох автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 10:02
«Купували льон, а що виросло – не знаємо»: на Волині виявили плантацію канабісу
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 9 липня Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 9 липня
09 липень, 12:18
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
07 липень, 12:20
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 червня Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 червня
26 червень, 11:17
У яких селах Камінь-Каширського району виявили нові випадки коронавірусної інфекції У яких селах Камінь-Каширського району виявили нові випадки коронавірусної інфекції
23 червень, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes
Сьогодні, 11:12
 0
На Волині в автівці молодика знайшли величезний камінь бурштину. ФОТО
Сьогодні, 11:06
 0
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори
Сьогодні, 10:55
 0
Із Луцькради звільнився Петро Троневич
Сьогодні, 10:53
 0
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 13 липня
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8