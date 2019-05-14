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У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори

У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори
На декількох вулицях Луцька внаслідок аварійного пошкодження не працюють світлофори.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили лучани.

Як зазначили у Луцькому електротехнічному підприємстві «Луцьксвітло», через аварійне пошкодження на вулиці Винниченка не працюють усі світлофори. На місце виїхала бригада, яка вже розпочала роботу. Проте до обіду світлофори не працюватимуть.
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори

Крім того, світлофори не працюють і на проспекті Соборності. Причина наразі невідома.
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори
У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори

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Теги: світлофори, Луцьк
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