У Луцьку на деяких вулицях не працюють світлофори





Про це Інформаційному агентству



Як зазначили у Луцькому електротехнічному підприємстві «Луцьксвітло», через аварійне пошкодження на вулиці Винниченка не працюють усі світлофори. На місце виїхала бригада, яка вже розпочала роботу. Проте до обіду світлофори не працюватимуть.



Крім того, світлофори не працюють і на проспекті Соборності. Причина наразі невідома.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На декількох вулицях Луцька внаслідок аварійного пошкодження не працюють світлофори.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили лучани.Як зазначили у Луцькому електротехнічному підприємстві «Луцьксвітло», через аварійне пошкодження на вулиці Винниченка не працюють усі світлофори. На місце виїхала бригада, яка вже розпочала роботу. Проте до обіду світлофори не працюватимуть.Крім того, світлофори не працюють і на проспекті Соборності. Причина наразі невідома.

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