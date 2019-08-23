На Волині в автівці молодика знайшли величезний камінь бурштину. ФОТО

Волинські правоохоронці затримали чоловіка з бурштином.Так, 13 липня працівники Любешівського відділу поліції зупинили автомобіль, у пасажира якого, 25-річного мешканця Рівненщини, виявили та вилучили "сонячний камінь" вагою 1,7 кг, - пише прокуратура Волинської області.Відомості про незаконне зберігання чоловіком бурштину внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У кримінальному провадженні призначили низку експертиз, після отримання результатів яких вирішуватимуть питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину.Зазначається, що згідно з санкцією ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або у значних розмірах, або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.