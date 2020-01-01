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У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes

У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes
На вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася аварія за участю двох автомобілів.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

Аварія сталась у понеділок, 13 липня, близько 8:30.

На вулиці Ківерцівській біля моста зіткнулись два автомобіля Mercedes. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes
У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes
У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes
У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes
У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes

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Теги: аварія, Луцьк, авто, Mercedes
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