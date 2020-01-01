У Луцьку зіткнулися два авто Mercedes





Про це



Аварія сталась у понеділок, 13 липня, близько 8:30.



На вулиці Ківерцівській біля моста зіткнулись два автомобіля Mercedes. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася аварія за участю двох автомобілів.Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.Аварія сталась у понеділок, 13 липня, близько 8:30.На вулиці Ківерцівській біля моста зіткнулись два автомобіля Mercedes. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.На місці працює патрульна поліція.

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