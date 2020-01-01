У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ





Про це повідомляють на



Так, до поліції Волині шукають:



ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ – дві вакантні посади (грошове забезпечення від 12 400 грн.):



– дільничного офіцера поліції сектору превенції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області – 1;



– дільничного офіцера поліції сектору превенції Ковельського ВП ГУНП у Волинській області – 1.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – п’ять вакантних посад (грошове забезпечення від 11 300 грн.):



– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області – 1;



– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області – 1;



– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області – 1;



– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області;



– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Маневицького ВП ГУНП у Волинській області – 1.



Працівникам пропонують:

- високу заробітну плату;

- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;

- перспективу кар’єрного зростання;

- можливість підвищити освітній рівень;

- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;

- дружню команду;

- стабільну роботу.



Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 13 липня по 27 липня 2020 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті за цим посиланням.



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490-45-08; (050) 490-45-09 та електронною адресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських.



Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинськійобласті:м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір на вакантні посади до підрозділів.Про це повідомляють на сайті поліції.Так, до поліції Волині шукають:– дві вакантні посади (грошове забезпечення від 12 400 грн.):– дільничного офіцера поліції сектору превенції Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області – 1;– дільничного офіцера поліції сектору превенції Ковельського ВП ГУНП у Волинській області – 1.– п’ять вакантних посад (грошове забезпечення від 11 300 грн.):– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області – 1;– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області – 1;– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області – 1;– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області;– поліцейського сектору реагування патрульної поліції Маневицького ВП ГУНП у Волинській області – 1.Працівникам пропонують:- високу заробітну плату;- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;- перспективу кар’єрного зростання;- можливість підвищити освітній рівень;- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;- дружню команду;- стабільну роботу.Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 13 липня по 27 липня 2020 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайті заДовідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490-45-08; (050) 490-45-09 та електронною адресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських.Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинськійобласті:м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

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