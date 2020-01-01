Директор луцького заводу їздив п’яним на квадроциклі

Юрія Малихіна оштрафували на 10 тисяч 200 гривень за керування квадроциклом напідпитку. Посадовцю також доведеться сплатити 425 гривень за керування без документів і 420 гривень судового збору.



Відповідне рішення ухвалила суддя Луцького міськрайонного суду Світлана Рудська 3 липня 2020-го року, - пише видання



У матеріалах справи йдеться, що поліцейські зупинили Малихіна о 22:30 7-го квітня на автодорозі М-19 неподалік села Копачівка Рожищенського району, коли той керував квадроциклом «BRPOutlander 1000» з ознаками алкогольного сп’яніння. Називати своє ім’я та пред’являти документи поліціянтам порушник відмовився, за що на нього склали постанову за 126 статею Кодексу про адмінправопорушення (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів, або не пред’явила їх для перевірки).



Чоловік відмовився проходити і тест на наявність алкоголю в організмі. Натомість Юрій Малихін сам запропонував поїхати для проходження тесту в лікарню, проте, вже після прибуття у медзаклад, передумав і знову відмовився від нього. Зрештою огляд лікарі провели і підтвердили, що порушник знаходився під дією алкоголю.



На розгляд справи Малихін не з’явився. Адвокат Борис Шумський намагався «витягнути» свого підзахисного, апелюючи до того, що свідками огляду були працівники Нацполіції, а лікар, який встановив факт сп’яніння, буцімто не має відповідних повноважень. Також адвокат клопотав про закриття справи у зв’язку зі вступом у дію з 1-го липня нових норм відповідальності водіїв за нетверезе водіння.



Тим не менше, суд дослідив наявні докази і визнав винним Юрія Малихіна, призначивши йому 10 тисяч 200 гривень штрафу.



За п’яну їзду директора «Електротермометрії» судять не вперше. На аналогічному проступку Малихін попався у Луцьку ще у травні 2016-го року. Тоді він п’яним керував автомобілем «Toyota Land Cruiser» на вулиці Шевченка, 13 та погодився на проходження тесту на «Драгері», який показав 1,59 проміле (показник у 8 разів вище норми). Луцький суддя Вячеслав Покидюк тоді оштрафував Юрія Малихіна на 3 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директора ПАТ «Електротермометрія»оштрафували на 10 тисяч 200 гривень за керування квадроциклом напідпитку. Посадовцю також доведеться сплатити 425 гривень за керування без документів і 420 гривень судового збору.Відповідне рішення ухвалила суддя Луцького міськрайонного суду3 липня 2020-го року, - пише видання Сила правди У матеріалах справи йдеться, що поліцейські зупинили Малихіна о 22:30 7-го квітня на автодорозі М-19 неподалік села Копачівка Рожищенського району, коли той керував квадроциклом «BRPOutlander 1000» з ознаками алкогольного сп’яніння. Називати своє ім’я та пред’являти документи поліціянтам порушник відмовився, за що на нього склали постанову за 126 статею Кодексу про адмінправопорушення (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів, або не пред’явила їх для перевірки).Чоловік відмовився проходити і тест на наявність алкоголю в організмі. Натомість Юрій Малихін сам запропонував поїхати для проходження тесту в лікарню, проте, вже після прибуття у медзаклад, передумав і знову відмовився від нього. Зрештою огляд лікарі провели і підтвердили, що порушник знаходився під дією алкоголю.На розгляд справи Малихін не з’явився. Адвокатнамагався «витягнути» свого підзахисного, апелюючи до того, що свідками огляду були працівники Нацполіції, а лікар, який встановив факт сп’яніння, буцімто не має відповідних повноважень. Також адвокат клопотав про закриття справи у зв’язку зі вступом у дію з 1-го липня нових норм відповідальності водіїв за нетверезе водіння.Тим не менше, суд дослідив наявні докази і визнав винним Юрія Малихіна, призначивши йому 10 тисяч 200 гривень штрафу.За п’яну їзду директора «Електротермометрії» судять не вперше. На аналогічному проступку Малихін попався у Луцьку ще у травні 2016-го року. Тоді він п’яним керував автомобілем «Toyota Land Cruiser» на вулиці Шевченка, 13 та погодився на проходження тесту на «Драгері», який показав 1,59 проміле (показник у 8 разів вище норми). Луцький суддятоді оштрафував Юрія Малихіна на 3 400 гривень.

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