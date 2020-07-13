У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО
Сьогодні, 12:43
У селі Куснища Любомльського району горіла дерев’яна господарська споруда.
Пожежа трапилась 13 липня приблизно о 00:10, - пише газета "Наше життя".
На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу Любомльської ДПРЧ-10 та МПО Головне. Пожежа знищила 90% господарчої споруди, сіно, дрова, речі домашнього вжитку, інвентар.
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Ліквідували лихо о 01.30 год. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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Пожежа трапилась 13 липня приблизно о 00:10, - пише газета "Наше життя".
На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу Любомльської ДПРЧ-10 та МПО Головне. Пожежа знищила 90% господарчої споруди, сіно, дрова, речі домашнього вжитку, інвентар.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поблизу Луцька горіла вантажівка з вугіллям
Ліквідували лихо о 01.30 год. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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