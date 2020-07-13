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У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО

У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО
У селі Куснища Любомльського району горіла дерев’яна господарська споруда.

Пожежа трапилась 13 липня приблизно о 00:10, - пише газета "Наше життя".

На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу Любомльської ДПРЧ-10 та МПО Головне. Пожежа знищила 90% господарчої споруди, сіно, дрова, речі домашнього вжитку, інвентар.

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Ліквідували лихо о 01.30 год. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО
У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО
У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО

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Теги: пожежі, Куснища, сіно, хлів
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