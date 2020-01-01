За пів року на підприємствах Волині загинули 10 працівників
Сьогодні, 20:44
На підприємствах Волинської області протягом 6 місяців цього року смертельні травми отримали 10 працівників.
Про це повідомляють на сторінці управління Держпраці у Волинській області.
Зауважують, у порівнянні за аналогічний період минулого року – 12.
Олександр Курило, в.о. завідувача сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці управління Держпраці у Волинській області.
Зауважують, у порівнянні за аналогічний період минулого року – 12.
Олександр Курило, в.о. завідувача сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Стартували дофестивальні заходи «Фронтери»: у Луцьку батько та син влаштували сімейне поетичне читання. ФОТО
Сьогодні, 21:11
За пів року на підприємствах Волині загинули 10 працівників
Сьогодні, 20:44
Волинські патрульні склали на водія Range Rover протокол, бо номерний знак його авто був з пластику
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 липня
Сьогодні, 20:00