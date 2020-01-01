За пів року на підприємствах Волині загинули 10 працівників





Про це



Зауважують, у порівнянні за аналогічний період минулого року – 12.



Олександр Курило, в.о. завідувача сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На підприємствах Волинської області протягом 6 місяців цього року смертельні травми отримали 10 працівників.Про це повідомляють на сторінці управління Держпраці у Волинській області.Зауважують, у порівнянні за аналогічний період минулого року – 12., в.о. завідувача сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.

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