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За пів року на підприємствах Волині загинули 10 працівників

За пів року на підприємствах Волині загинули 10 працівників
На підприємствах Волинської області протягом 6 місяців цього року смертельні травми отримали 10 працівників.

Про це повідомляють на сторінці управління Держпраці у Волинській області.

Зауважують, у порівнянні за аналогічний період минулого року – 12.

Олександр Курило, в.о. завідувача сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області, роз’яснює, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.

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Теги: Волинь, смерть, підприємства
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