Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву





Відповідний указ глава держави підписав 13 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.



Звання Героя України присвоїли за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.



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«Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою», – сказав президент.



Поховання захисника відбудеться в середу, 15 липня.



Нагадаємо, молодший лейтенант



Як відомо, загиблий на Сході Тарас Матвіїв – син письменниці з Любешівського району Волинської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі.Відповідний указ глава держави підписав 13 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.Звання Героя України присвоїли за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.«Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою», – сказав президент.Поховання захисника відбудеться в середу, 15 липня.Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Тарас Матвіїв витягнув двох своїх бійців назовні й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.Як відомо, загиблий на Сході Тарас Матвіїв – син письменниці з Любешівського району Волинської області.

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