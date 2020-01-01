вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі.

Відповідний указ глава держави підписав 13 липня, - йдеться на сайті Офісу президента.

Звання Героя України присвоїли за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни

«Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою», – сказав президент.

Поховання захисника відбудеться в середу, 15 липня.

Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Тарас Матвіїв витягнув двох своїх бійців назовні й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

Як відомо, загиблий на Сході Тарас Матвіїв – син письменниці з Любешівського району Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: уродженець Волині, смерть, Схід, звання, президент, Тарас Матвіїв
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на перехресті зіткнулись два Opel
Сьогодні, 13:41
У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди
Сьогодні, 13:23
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву
Сьогодні, 13:08
У селі на Волині горів хлів із сіном та дровами. ФОТО
Сьогодні, 12:43
На Донбасі загинули двоє українських військових
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни Коли і де прощатимуться з уродженцем Волині, який загинув на Сході від російської міни
Сьогодні, 12:06
На Донбасі загинули двоє українських військових На Донбасі загинули двоє українських військових
Сьогодні, 12:28
На Донбасі загинув український військовий, ще троє – поранені На Донбасі загинув український військовий, ще троє – поранені
09 липень, 13:44
На Сході під час обстрілу загинув український військовий На Сході під час обстрілу загинув український військовий
29 квітень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через пандемію перенесли фестиваль середньовічного духу
Сьогодні, 14:02
 0
В Україні стабілізується ситуація з поширенням коронавірусної інфекції – МОЗ
Сьогодні, 13:45
 0
У Луцьку на перехресті зіткнулись два Opel
Сьогодні, 13:41
 0
У волинському місті майже 300 обдарованих учнів отримали грошові нагороди
Сьогодні, 13:23
 0
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому на Донбасі Тарасу Матвіїву
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8