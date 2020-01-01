Волинські патрульні склали на водія Range Rover протокол, бо номерний знак його авто був з пластику
Сьогодні, 20:15
На Волині патрульні зупипили Range Rover, водій якого керував автомобілем з номерним знаком, який не відповідає вимогам стандартів, а саме номерний знак був виготовлений з пластику та не мав світло повертального шару та голограм.
На 49-річного водія автомобіля Land Rover патрульні склали адмінматеріал за ч. 6 ст. 121 (експлуатація з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 гривень. За повторне ж порушення штраф — 255 грн. або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На 49-річного водія автомобіля Land Rover патрульні склали адмінматеріал за ч. 6 ст. 121 (експлуатація з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 гривень. За повторне ж порушення штраф — 255 грн. або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські патрульні склали на водія Range Rover протокол, бо номерний знак його авто був з пластику
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 липня
Сьогодні, 20:00
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 19:39
Побиті будинки, автівки та знищені посіви: показали наслідки страшної негоди у районі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 19:19
Де на Волині не буде світла 14 липня: перелік адрес
Сьогодні, 19:00