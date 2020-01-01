Волинські патрульні склали на водія Range Rover протокол, бо номерний знак його авто був з пластику

На Волині патрульні зупипили Range Rover, водій якого керував автомобілем з номерним знаком, який не відповідає вимогам стандартів, а саме номерний знак був виготовлений з пластику та не мав світло повертального шару та голограм.На 49-річного водія автомобіля Land Rover патрульні склали адмінматеріал за ч. 6 ст. 121 (експлуатація з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП, - інформує патрульна поліція Волинської області.Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 гривень. За повторне ж порушення штраф — 255 грн. або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.