В Україні стабілізується ситуація з поширенням коронавірусної інфекції – МОЗ
Сьогодні, 13:45
В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.
Про це свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, йдеться на сайті глави держави.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявили 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тисяч активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.
Нагадаємо, станом на 13 липня в Україні зафіксували 54 133 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.
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Про це свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, йдеться на сайті глави держави.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявили 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тисяч активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.
Нагадаємо, станом на 13 липня в Україні зафіксували 54 133 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.
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