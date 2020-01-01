В Україні стабілізується ситуація з поширенням коронавірусної інфекції – МОЗ





Про це свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського,



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявили 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тисяч активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.



Нагадаємо, станом на 13 липня в Україні

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