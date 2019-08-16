В історичні частині Луцька просять облаштувати площу «як у Львові»





Про це йдеться у



За словами авторки петиції, задля підвищення туристичної привабливості міста Луцька та інтересу до історико-культурної спадщини Волинського краю потрібно ініціювати створення на території «Майдану Ринок» зони для туристів і гостей міста.



"На кшталт «Площі Ринок» у Львові з постійною виставкою-ярмарком сувенірів, художніх та побутових виробів народного промислу та ремесел (поруч з аптекою-музеєм, вул. Данила Галицького)", - йдеться у петиції.



Нагадаємо, у Луцьку

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