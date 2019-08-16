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В історичні частині Луцька просять облаштувати площу «як у Львові»

В історичні частині Луцька просять облаштувати площу «як у Львові»
У Луцьку просять створити зону із ярмарком виробів народних ремесел.

Про це йдеться у петиції Ірини Садової до місцевої влади.

За словами авторки петиції, задля підвищення туристичної привабливості міста Луцька та інтересу до історико-культурної спадщини Волинського краю потрібно ініціювати створення на території «Майдану Ринок» зони для туристів і гостей міста.

"На кшталт «Площі Ринок» у Львові з постійною виставкою-ярмарком сувенірів, художніх та побутових виробів народного промислу та ремесел (поруч з аптекою-музеєм, вул. Данила Галицького)", - йдеться у петиції.

Нагадаємо, у Луцьку на території поблизу замку запланували облаштувати ряди для торгівлі сувенірами, виробами народних майстрів. Окрім того, на частині колишнього Центрального ринку буде парковка і кінотеатр під відкритим небом.

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Теги: майдан Ринок, Луцьк, туризм
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