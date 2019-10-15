Владика Михаїл вперше відправив святкову службу у волинському селі. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію у храмі на честь цих угодників Божих у Галичанах Горохівського деканату.



Про це



Після проповіді владика привітав місцевих жителів із престольним святом.



Разом із архієреєм служили декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель храму протоієрей Дмитро Фенюк, місцеве духовенство.



На завершення богослужіння архієрей вручив о. Дмитру відзнаку «За церковні заслуги», а також відзначив благословенними грамотами активних парафіян.



Довідка:



Вперше храм у Галичанах спорудили у 1925 році. Проте під час пожежі у 2011 він повністю згорів. За два роки громада побудувала новий, у 2013 році його освятили. Минулого року у лютому парафіяни разом із священником звернулися до духовної консисторії із проханням зміни юрисдикції та об’єднання із ПЦУ.





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