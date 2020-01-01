«Діти сплять по двоє»: як живе багатодітна родина з Луцька, яка попросила у Зеленського квартиру. ВІДЕО

Ольги і Ростислава Калити. Під час приїзду президента Володимира Зеленського на Волинь 9 липня багатодітна мама звернулася до нього зі своїми житловими проблемами.



Кореспонденти



Подружжя та 8 дітей більше 20 років живуть в одноповерховому будинку у Луцьку. Житло дістали у спадок від бабусі чоловіка. Сплять діти по двоє, - розповідає мама, бо місця в квартирі усім не вистачає. Єдина кімната заставлена двох’ярусними ліжками.



9 липня Ольга Калита звернулася до президента Володимира Зеленського, який приїздив до Луцька, зі своїми житловими проблемами. "Ми вам допоможемо", - сказав жінці гарант.



Багатодітна мама розповідає: у сім’ї гроші заробляє чоловік, він працює на будівництві. З її слів, родині допомагають соціальні служби, благодійники, вони приносять одяг, шкільне приладдя. Сама жінка не працює.



Через брак місця до будинку нещодавно добудували веранду. Там родина готує їсти і зберігає речі. Чоловік через роботу вдома майже не буває.



"Діти це Боже благословіння. Ну, немає в нас квартири, не вистачає ніяк і придумати поки нічого не можу", - каже батько восьми дітей Ростислав Калита.



Чи можна покращити житлові умови багатодітної родини, Суспільне запитало у міській раді. У відділі реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ повідомили: на квартирному обліку сім’я Ольги та Ростислава Калити не перебуває.



"Документи, які були передбачені переліком, не були подані, тому на сьогоднішній день в нашій базі її немає. Ще раз пропоную Ользі Анатоліївні звернутися в ЦНАП, зібрати документи і на квартирний облік ми її звичайно поставимо", - каже начальник відділу Геннадій Козюта.



Зі слів Геннадія Козюти, ситуація із забезпеченням житла багатодітних родин у Луцьку нині складна. Востаннє житлові площі виділяли більше 10 років тому.







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