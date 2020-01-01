вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Діти сплять по двоє»: як живе багатодітна родина з Луцька, яка попросила у Зеленського квартиру. ВІДЕО

«Діти сплять по двоє»: як живе багатодітна родина з Луцька, яка попросила у Зеленського квартиру. ВІДЕО
Восьмеро дітей у квартирі площею 17 квадратних метрів виховує подружжя Ольги і Ростислава Калити. Під час приїзду президента Володимира Зеленського на Волинь 9 липня багатодітна мама звернулася до нього зі своїми житловими проблемами.

Кореспонденти Суспільного побували вдома у багатодітної родини і дізналися, чому в міській раді не можуть допомогти сім’ї.

Подружжя та 8 дітей більше 20 років живуть в одноповерховому будинку у Луцьку. Житло дістали у спадок від бабусі чоловіка. Сплять діти по двоє, - розповідає мама, бо місця в квартирі усім не вистачає. Єдина кімната заставлена двох’ярусними ліжками.

9 липня Ольга Калита звернулася до президента Володимира Зеленського, який приїздив до Луцька, зі своїми житловими проблемами. "Ми вам допоможемо", - сказав жінці гарант.
«Діти сплять по двоє»: як живе багатодітна родина з Луцька, яка попросила у Зеленського квартиру. ВІДЕО

Багатодітна мама розповідає: у сім’ї гроші заробляє чоловік, він працює на будівництві. З її слів, родині допомагають соціальні служби, благодійники, вони приносять одяг, шкільне приладдя. Сама жінка не працює.

Через брак місця до будинку нещодавно добудували веранду. Там родина готує їсти і зберігає речі. Чоловік через роботу вдома майже не буває.

"Діти це Боже благословіння. Ну, немає в нас квартири, не вистачає ніяк і придумати поки нічого не можу", - каже батько восьми дітей Ростислав Калита.
«Діти сплять по двоє»: як живе багатодітна родина з Луцька, яка попросила у Зеленського квартиру. ВІДЕО

Чи можна покращити житлові умови багатодітної родини, Суспільне запитало у міській раді. У відділі реєстру житлового фонду департаменту ЖКГ повідомили: на квартирному обліку сім’я Ольги та Ростислава Калити не перебуває.

"Документи, які були передбачені переліком, не були подані, тому на сьогоднішній день в нашій базі її немає. Ще раз пропоную Ользі Анатоліївні звернутися в ЦНАП, зібрати документи і на квартирний облік ми її звичайно поставимо", - каже начальник відділу Геннадій Козюта.

Зі слів Геннадія Козюти, ситуація із забезпеченням житла багатодітних родин у Луцьку нині складна. Востаннє житлові площі виділяли більше 10 років тому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, багатодіна родина, квартира, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Діти - то, звісно, Боже благословіння. Але при чому тут нестримне бажання батьків займатися сексом? І як можна було примудритися на 17 квадратних метрах, де діти сплять один у одного на головах, склепати стільки малюків? А тепер ще й квартиру їм подавай.За що вам квартиру? За те, що робите безперервно дітей і не думаєте, як їх забезпечувати будете!? Дай таким квартиру, то вони ще 8 примудряться зробити - площа ж дозволяє. А там, дивись, і будинок від держави "під'їде".
Відповісти
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ліквідували спалахи коронавірусу в кількох районах
Сьогодні, 15:27
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Сьогодні, 15:15
«Діти сплять по двоє»: як живе багатодітна родина з Луцька, яка попросила у Зеленського квартиру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
Владика Михаїл вперше відправив святкову службу у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 14:42
«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*
Сьогодні, 14:29
Схожі новини
«Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО «Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО
09 липень, 16:43
Зеленський біля замку Любарта зробив селфі з 200-гривневою купюрою Зеленський біля замку Любарта зробив селфі з 200-гривневою купюрою
09 липень, 14:20
У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі У Луцьку – пожежа в квартирі, є постраждалі
19 червень, 17:09
Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО Затримали ймовірного вбивцю лучанина, якого знайшли мертвим у квартирі. ОНОВЛЕНО
01 червень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста
Сьогодні, 15:40
 0
Порушують самоізоляцію та приховують контакти: чому на Волині – чимало хворих на COVID-19
Сьогодні, 15:35
 0
На Волині ліквідували спалахи коронавірусу в кількох районах
Сьогодні, 15:27
 0
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Сьогодні, 15:15
 0
«Діти сплять по двоє»: як живе багатодітна родина з Луцька, яка попросила у Зеленського квартиру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
 0
Медіа
відео
1/8