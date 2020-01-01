Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Сьогодні, 15:15
Волинь не відповідає показникам послаблення карантину лише за одним критерієм.
Про це йшлося у понеділок, 13 липня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що показник динаміки випадків інфікування йде до зниження і становить -13,7 при рекомендованому не більше 10%. Кількість нових інфікувань також знизилась до 319 проти 440 за попередній тиждень.
«Відбувається позитивна динаміка в епідпроцесі, бо за останній тиждень щоденно кількість одужавших переважає кількість нових випадків. Число активних хворих з коронавірусом скоротилося вдвічі. На сьогодні понад 1600 волинян подолали хворобу, із них 112 – діти, 280 – медичні працівники», - сказала вона.
Показник тестувань в області на сьогодні один із найкращих в Україні – 92 на 100 тисяч населення при рекомендованому 24. Жодних черг на дослідження немає. Показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус складає 38,5 і не перевищує 50%.
Невідповідність показникам є лише у коефіцієнті виявлення випадків інфікування – 19,5 при рекомендованому не більше 11. За останній тиждень показник тримається на одному рівні, додала Янко.
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Про це йшлося у понеділок, 13 липня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що показник динаміки випадків інфікування йде до зниження і становить -13,7 при рекомендованому не більше 10%. Кількість нових інфікувань також знизилась до 319 проти 440 за попередній тиждень.
«Відбувається позитивна динаміка в епідпроцесі, бо за останній тиждень щоденно кількість одужавших переважає кількість нових випадків. Число активних хворих з коронавірусом скоротилося вдвічі. На сьогодні понад 1600 волинян подолали хворобу, із них 112 – діти, 280 – медичні працівники», - сказала вона.
Показник тестувань в області на сьогодні один із найкращих в Україні – 92 на 100 тисяч населення при рекомендованому 24. Жодних черг на дослідження немає. Показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус складає 38,5 і не перевищує 50%.
Невідповідність показникам є лише у коефіцієнті виявлення випадків інфікування – 19,5 при рекомендованому не більше 11. За останній тиждень показник тримається на одному рівні, додала Янко.
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