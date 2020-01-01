Порушують самоізоляцію та приховують контакти: чому на Волині – чимало хворих на COVID-19

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко пояснила, чому в області останнім часом реєстрували високі показники захворюваності на коронавірус.Про це йшлося у понеділок, 13 липня, під час брифінгу в ОДА.За словами головного санітарного лікаря області, високий рівень захворюваності можна пов’язати із нехтуванням самоізоляції в сімейному колі, приховуванням інформації щодо контактів, що унеможливлює проведення заходів щодо недопущення поширення інфекції.Окрім того, волиняни з легким перебігом захворювання пізно звертаються за медичною допомогою, відвідують робочі колективи, громадські місця. При цьому вони можуть заражати велику кількість людей.Головне фото – ілюстративне.