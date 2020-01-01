Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*





Чергову партію допомоги медзаклад отримав від фонду Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність» у понеділок, 13 липня.



Привезли тести в лікарню керівник осередку партії «Європейська Солідарніст» на Волині Тарас Яковлєв, керівник секретаріату волинської «Європейської Солідарності» Сергій Григоренко і очільник луцького осередку партії Юрій Моклиця.



Медичний директор обласної лікарні Микола Галей каже, що саме такі тести є надзвичайно необхідними, адже вони дають можливість оперативно приймати рішення щодо лікування пацієнтів, які потрапляють в лікарню.



«Ці тести «розв’язують руки» і дають можливість швидкої логістики і розуміння, де розміщувати пацієнтів: у «чистому» корпусі тут в обласній лікарні чи відправляти в умовно «брудний» в Боголюбах», – каже Микола Галей і зазначає, що перевірка на наявність антитіл до коронавірусу є обов’язковою для усіх, хто потрапляє в лікарню на стаціонар.







Медик зазначив, що за добу у лікарні можуть робити до 80-ти таких тестів і навіть на етапі цієї обов’язкової перевірки хворобу виявляють, у такому разі приймати рішення щодо подальшого лікування – простіше.



Повідомив, що наразі у лікарні перебуває 47 хворих на коронавірус, мова йде про людей, стан яких – важкий і вимагає постійного контролю медиків, тож на обсервацію додому їх відправити не можуть.







Партійці зазначили, що тісно контактують із медичними установами області, тож постійно мають актуальну інформацію щодо потреб, пов'язаних із коронавірусом, а потреба саме у таких ІФА-тестах наразі є.



«На жаль, Волинь перебуває у так званій «червоній» зоні, де захворюваність на коронавірус – одна із найвищих в Україні. Саме тому Петро Порошенко та партія «Європейська Солідарність» продовжують постійно допомагати», – каже керівник секретаріату Сергій Григоренко.







Зазначив, що опоненти раніше говорили про те, що така допомога – одноразова, однак представники «Європейської Солідарності» на Волині передали уже значну кількість необхідних засобів для обласної лікарні, бували в дитячій і привозили медпідтримку у райони сумарною вартістю на сотні тисяч гривень.



«До прикладу, сьогодні ми передали 2000 тестів, які коштують 130 тисяч гривень, а це лише за сьогодні. Загалом допомога від Петра Порошенка та партії перетнула межу у пів мільйона гривень», – зазначає, що такі акції триватимуть і надалі, хоч сподівається, що ситуація стабілізується і потреби на таку допомогу не буде.



Нагадаємо, що Фонд Петра Порошенка, «Європейська Солідарність» та корпорація «Roshen» 3 червня вже



«Ми не можемо замінити собою державу, але таким чином ми привертаємо увагу до проблеми і хоч частково допомагаємо людям», – підсумував Сергій Григоренко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна клінічна лікарня отримала 2000 тестів для проведення імуно-ферментного аналізу (ІФА-тестування) на предмет наявності у пацієнтів антитіл до інфекції COVID-19.Чергову партію допомоги медзаклад отримав від фондута партіїу понеділок, 13 липня.Привезли тести в лікарню керівник осередку партії «Європейська Солідарніст» на Волині, керівник секретаріату волинської «Європейської Солідарності»і очільник луцького осередку партіїМедичний директор обласної лікарнікаже, що саме такі тести є надзвичайно необхідними, адже вони дають можливість оперативно приймати рішення щодо лікування пацієнтів, які потрапляють в лікарню.«Ці тести «розв’язують руки» і дають можливість швидкої логістики і розуміння, де розміщувати пацієнтів: у «чистому» корпусі тут в обласній лікарні чи відправляти в умовно «брудний» в Боголюбах», – каже Микола Галей і зазначає, що перевірка на наявність антитіл до коронавірусу є обов’язковою для усіх, хто потрапляє в лікарню на стаціонар.Медик зазначив, що за добу у лікарні можуть робити до 80-ти таких тестів і навіть на етапі цієї обов’язкової перевірки хворобу виявляють, у такому разі приймати рішення щодо подальшого лікування – простіше.Повідомив, що наразі у лікарні перебуває 47 хворих на коронавірус, мова йде про людей, стан яких – важкий і вимагає постійного контролю медиків, тож на обсервацію додому їх відправити не можуть.Партійці зазначили, що тісно контактують із медичними установами області, тож постійно мають актуальну інформацію щодо потреб, пов'язаних із коронавірусом, а потреба саме у таких ІФА-тестах наразі є.«На жаль, Волинь перебуває у так званій «червоній» зоні, де захворюваність на коронавірус – одна із найвищих в Україні. Саме тому Петро Порошенко та партія «Європейська Солідарність» продовжують постійно допомагати», – каже керівник секретаріату Сергій Григоренко.Зазначив, що опоненти раніше говорили про те, що така допомога – одноразова, однак представники «Європейської Солідарності» на Волині передали уже значну кількість необхідних засобів для обласної лікарні, бували в дитячій і привозили медпідтримку у райони сумарною вартістю на сотні тисяч гривень.«До прикладу, сьогодні ми передали 2000 тестів, які коштують 130 тисяч гривень, а це лише за сьогодні. Загалом допомога від Петра Порошенка та партії перетнула межу у пів мільйона гривень», – зазначає, що такі акції триватимуть і надалі, хоч сподівається, що ситуація стабілізується і потреби на таку допомогу не буде.Нагадаємо, що Фонд Петра Порошенка, «Європейська Солідарність» та корпорація «Roshen» 3 червня вже передали партію допомоги - 1000 тестів для Волинської обласної клінічної лікарні та 400 таких тестів у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню. «Ми не можемо замінити собою державу, але таким чином ми привертаємо увагу до проблеми і хоч частково допомагаємо людям», – підсумував Сергій Григоренко.

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