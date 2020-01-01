вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*

Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*
Волинська обласна клінічна лікарня отримала 2000 тестів для проведення імуно-ферментного аналізу (ІФА-тестування) на предмет наявності у пацієнтів антитіл до інфекції COVID-19.

Чергову партію допомоги медзаклад отримав від фонду Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність» у понеділок, 13 липня.

Привезли тести в лікарню керівник осередку партії «Європейська Солідарніст» на Волині Тарас Яковлєв, керівник секретаріату волинської «Європейської Солідарності» Сергій Григоренко і очільник луцького осередку партії Юрій Моклиця.

Медичний директор обласної лікарні Микола Галей каже, що саме такі тести є надзвичайно необхідними, адже вони дають можливість оперативно приймати рішення щодо лікування пацієнтів, які потрапляють в лікарню.

«Ці тести «розв’язують руки» і дають можливість швидкої логістики і розуміння, де розміщувати пацієнтів: у «чистому» корпусі тут в обласній лікарні чи відправляти в умовно «брудний» в Боголюбах», – каже Микола Галей і зазначає, що перевірка на наявність антитіл до коронавірусу є обов’язковою для усіх, хто потрапляє в лікарню на стаціонар.

Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*
Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*


Медик зазначив, що за добу у лікарні можуть робити до 80-ти таких тестів і навіть на етапі цієї обов’язкової перевірки хворобу виявляють, у такому разі приймати рішення щодо подальшого лікування – простіше.

Повідомив, що наразі у лікарні перебуває 47 хворих на коронавірус, мова йде про людей, стан яких – важкий і вимагає постійного контролю медиків, тож на обсервацію додому їх відправити не можуть.

Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*


Партійці зазначили, що тісно контактують із медичними установами області, тож постійно мають актуальну інформацію щодо потреб, пов'язаних із коронавірусом, а потреба саме у таких ІФА-тестах наразі є.

«На жаль, Волинь перебуває у так званій «червоній» зоні, де захворюваність на коронавірус – одна із найвищих в Україні. Саме тому Петро Порошенко та партія «Європейська Солідарність» продовжують постійно допомагати», – каже керівник секретаріату Сергій Григоренко.

Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*


Зазначив, що опоненти раніше говорили про те, що така допомога – одноразова, однак представники «Європейської Солідарності» на Волині передали уже значну кількість необхідних засобів для обласної лікарні, бували в дитячій і привозили медпідтримку у райони сумарною вартістю на сотні тисяч гривень.

«До прикладу, сьогодні ми передали 2000 тестів, які коштують 130 тисяч гривень, а це лише за сьогодні. Загалом допомога від Петра Порошенка та партії перетнула межу у пів мільйона гривень», – зазначає, що такі акції триватимуть і надалі, хоч сподівається, що ситуація стабілізується і потреби на таку допомогу не буде.

Нагадаємо, що Фонд Петра Порошенка, «Європейська Солідарність» та корпорація «Roshen» 3 червня вже передали партію допомоги - 1000 тестів для Волинської обласної клінічної лікарні та 400 таких тестів у Волинську обласну дитячу клінічну лікарню.

«Ми не можемо замінити собою державу, але таким чином ми привертаємо увагу до проблеми і хоч частково допомагаємо людям», – підсумував Сергій Григоренко.

Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*
Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*
Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Європейська солідарність, допомога, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі водії-порушники тицяли хабар патрульним
Сьогодні, 16:52
На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
Сьогодні, 16:41
Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*
Сьогодні, 16:34
У лісі на Волині грибник натрапив на небезпечну знахідку
Сьогодні, 16:21
На Львівщині чоловік вистрілив в охоронця лікарні та втік
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО
07 квітень, 18:30
Дві волинські лікарні отримали 1400 швейцарських ІФА-тестів, що визначають антитіла до COVID-19. ФОТО Дві волинські лікарні отримали 1400 швейцарських ІФА-тестів, що визначають антитіла до COVID-19. ФОТО
03 червень, 16:41
Її тато повернувся з пекла війни, але трагічно загинув у аварії: просять підтримати доньку волинського атовця Її тато повернувся з пекла війни, але трагічно загинув у аварії: просять підтримати доньку волинського атовця
25 травень, 10:32
Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти Волонтери розповіли про дитину загиблого волинського атовця, якій охочі можуть допомогти
21 травень, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин зібрав величезну колекцію ручок з усього світу
Сьогодні, 17:08
 0
Запрацювали луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус
Сьогодні, 16:55
 0
У Ковелі водії-порушники тицяли хабар патрульним
Сьогодні, 16:52
 0
На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
Сьогодні, 16:41
 0
Волинська лікарня отримала 2 тисячі ІФА-тестів для перевірки на COVID-19*
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8