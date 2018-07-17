Жителі села на Волині потерпають від смороду господарства, де розводять свиней





Про проблему Олександр Андрієвський.



За словами чоловіка, минулого року він разом з іншими сусідами зверталися у Руднянську сільську раду з проханням допомогти розв'язувати проблему, яка особливо загострюється під час літньої спеки.



Тоді комісія з питань благоустрою та санітарного стану території Руднянської сільської ради на чолі з головою комісії, головою сільської ради Світланою Якимлюк провела обстеження присадибної ділянки Анатолія Віжевського, на якого скаржилися сусіди.



Так, у вересні 2019 року перевірка виявила стійкий їдкий запах відходів життєдіяльності свиней поруч із присадибною ділянкою. Зафіксували два хліви, де розташовувалось 14 загорож, в яких перебувало до 50 свиней (свиноматок та поросят).



«Санітарна захисна зона для утримання такої кількості свиней не дотримана, хліви розташовані на відстані 10-20 метрів від житлових будинків сусідів», – йдеться у акті комісії від 9 вересня 2019 року.



Власникові господарства дали один місяць для того, аби усунути проблему. Однак через місяць чоловік комісію на подвір'я не пустив, натомість надав документи про те, що утримує лише п'ять свиноматок, та підписи деяких сусідів, які не мають до нього претензій.



Водночас комісія зауважила, що протягом місяця відведеного часу, чоловік не шукав приміщення за межами села, куди б міг перемістити свиней. Також на той час він не реєстрував документів про відкриття підприємницької діяльності.



У коментарі Район.Рожище сільська голова Світлана Якимлюк розповіла, що тоді усі результати перевірок надіслали в Держпродспоживслужбу та до Державної екологічної інспекції, однак жодних відповідей від цих установ не надходило.



Власник господарства Анатолій Віжевський розповів виданню, що нині утримує десять свиней і не розуміє, чому сусіди скаржаться на сморід. Чоловік визнає, що неприємний запах може бути, однак не більше, аніж в інших господарствах, наприклад під час чи після викачування каналізації.



Натомість Олександр Андрієвський скаржиться, що через сморід не може перебувати на вулиці свого подвір'я разом із синами, один із яких має інвалідність. Господарство Анатолія Віжевського Господарство Анатолія Віжевського Житель села Рудня Олександр Андрієвський разом з дітьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже не перший рік жителі однієї з вулиць села Рудня Рожищенського району страждають від неприємного запаху, який йде від сусідів. Вони утримують поголів'я свиней, які й стали причиною смороду.Про проблему Район.Рожище розповів житель села РудняЗа словами чоловіка, минулого року він разом з іншими сусідами зверталися у Руднянську сільську раду з проханням допомогти розв'язувати проблему, яка особливо загострюється під час літньої спеки.Тоді комісія з питань благоустрою та санітарного стану території Руднянської сільської ради на чолі з головою комісії, головою сільської ради Світланою Якимлюк провела обстеження присадибної ділянки Анатолія Віжевського, на якого скаржилися сусіди.Так, у вересні 2019 року перевірка виявила стійкий їдкий запах відходів життєдіяльності свиней поруч із присадибною ділянкою. Зафіксували два хліви, де розташовувалось 14 загорож, в яких перебувало до 50 свиней (свиноматок та поросят).«Санітарна захисна зона для утримання такої кількості свиней не дотримана, хліви розташовані на відстані 10-20 метрів від житлових будинків сусідів», – йдеться у акті комісії від 9 вересня 2019 року.Власникові господарства дали один місяць для того, аби усунути проблему. Однак через місяць чоловік комісію на подвір'я не пустив, натомість надав документи про те, що утримує лише п'ять свиноматок, та підписи деяких сусідів, які не мають до нього претензій.Водночас комісія зауважила, що протягом місяця відведеного часу, чоловік не шукав приміщення за межами села, куди б міг перемістити свиней. Також на той час він не реєстрував документів про відкриття підприємницької діяльності.У коментарі Район.Рожище сільська головарозповіла, що тоді усі результати перевірок надіслали в Держпродспоживслужбу та до Державної екологічної інспекції, однак жодних відповідей від цих установ не надходило.Власник господарства Анатолій Віжевський розповів виданню, що нині утримує десять свиней і не розуміє, чому сусіди скаржаться на сморід. Чоловік визнає, що неприємний запах може бути, однак не більше, аніж в інших господарствах, наприклад під час чи після викачування каналізації.Натомість Олександр Андрієвський скаржиться, що через сморід не може перебувати на вулиці свого подвір'я разом із синами, один із яких має інвалідність.

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