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У лісі на Волині грибник натрапив на небезпечну знахідку

У лісі на Волині грибник натрапив на небезпечну знахідку
На Волині 11 липня знищили боєприпас часів минулої війни.

Так, напередодні поблизу села Клепачів Ківерцівського району чоловік, який любить збирати гриби, виявив у лісі заіржавілий предмет, схожий на снаряд. Він зателефонував до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.

Працівники групи піротехнічних робіт ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд АС-45. Його вилучили та знищили у встановленому порядку.

До слова, загалом з початку року сапери на Волині знищили 721 боєприпас часів минулих воєн.



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Теги: грибник, снаряд, знахідка
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