У лісі на Волині грибник натрапив на небезпечну знахідку





Так, напередодні поблизу села Клепачів Ківерцівського району чоловік, який любить збирати гриби, виявив у лісі заіржавілий предмет, схожий на снаряд. Він зателефонував до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.



Працівники групи піротехнічних робіт ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд АС-45. Його вилучили та знищили у встановленому порядку.



До слова, загалом з початку року сапери на Волині знищили 721 боєприпас часів минулих воєн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 липня знищили боєприпас часів минулої війни.Так, напередодні поблизу села Клепачів Ківерцівського району чоловік, який любить збирати гриби, виявив у лісі заіржавілий предмет, схожий на снаряд. Він зателефонував до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.Працівники групи піротехнічних робіт ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд АС-45. Його вилучили та знищили у встановленому порядку.До слова, загалом з початку року сапери на Волині знищили 721 боєприпас часів минулих воєн.

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