У лісі на Волині грибник натрапив на небезпечну знахідку
Сьогодні, 16:21
На Волині 11 липня знищили боєприпас часів минулої війни.
Так, напередодні поблизу села Клепачів Ківерцівського району чоловік, який любить збирати гриби, виявив у лісі заіржавілий предмет, схожий на снаряд. Він зателефонував до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд АС-45. Його вилучили та знищили у встановленому порядку.
До слова, загалом з початку року сапери на Волині знищили 721 боєприпас часів минулих воєн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, напередодні поблизу села Клепачів Ківерцівського району чоловік, який любить збирати гриби, виявив у лісі заіржавілий предмет, схожий на снаряд. Він зателефонував до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт ідентифікували боєприпас як артилерійський снаряд АС-45. Його вилучили та знищили у встановленому порядку.
До слова, загалом з початку року сапери на Волині знищили 721 боєприпас часів минулих воєн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
Сьогодні, 16:41
У лісі на Волині грибник натрапив на небезпечну знахідку
Сьогодні, 16:21
На Львівщині чоловік вистрілив в охоронця лікарні та втік
Сьогодні, 16:10