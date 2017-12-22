На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО





Так, 13 липня, до ДСНС надійшла інформація, що по вулиці Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах 4-поверхової виробничої будівлі виникла пожежа, - йдеться на сайті



Площа пожежі складає близько 2 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.



До гасіння пожежі залучили 49 людей та 16 одиниць техніки (в тому числі пожежний потяг). Інформація уточнюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Розма".Так, 13 липня, до ДСНС надійшла інформація, що по вулиці Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах 4-поверхової виробничої будівлі виникла пожежа, - йдеться на сайті ДСНС України Площа пожежі складає близько 2 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.До гасіння пожежі залучили 49 людей та 16 одиниць техніки (в тому числі пожежний потяг). Інформація уточнюється.

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