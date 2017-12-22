На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
Сьогодні, 16:41
У Чернівцях спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Розма".
Так, 13 липня, до ДСНС надійшла інформація, що по вулиці Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах 4-поверхової виробничої будівлі виникла пожежа, - йдеться на сайті ДСНС України.
Площа пожежі складає близько 2 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучили 49 людей та 16 одиниць техніки (в тому числі пожежний потяг). Інформація уточнюється.
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Так, 13 липня, до ДСНС надійшла інформація, що по вулиці Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах 4-поверхової виробничої будівлі виникла пожежа, - йдеться на сайті ДСНС України.
Площа пожежі складає близько 2 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучили 49 людей та 16 одиниць техніки (в тому числі пожежний потяг). Інформація уточнюється.
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