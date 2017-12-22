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На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО

На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
У Чернівцях спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Розма".

Так, 13 липня, до ДСНС надійшла інформація, що по вулиці Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах 4-поверхової виробничої будівлі виникла пожежа, - йдеться на сайті ДСНС України.

Площа пожежі складає близько 2 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 49 людей та 16 одиниць техніки (в тому числі пожежний потяг). Інформація уточнюється.
На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО
На фабриці у Чернівцях спалахнула масштабна пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, Чернівці
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