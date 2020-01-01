У Ковелі водії-порушники тицяли хабар патрульним





Поліцейські від грошей відмовилися, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



На місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські зафіксували факти пропозицій хабарів, а гроші вилучили.



Відомості за обома випадками внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 10 та 11 липня водії-чоловіки, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху пропонували патрульним хабар.Поліцейські від грошей відмовилися, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські зафіксували факти пропозицій хабарів, а гроші вилучили.Відомості за обома випадками внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію