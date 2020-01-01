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У Ковелі водії-порушники тицяли хабар патрульним

У Ковелі водії-порушники тицяли хабар патрульним
У Ковелі 10 та 11 липня водії-чоловіки, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху пропонували патрульним хабар.

Поліцейські від грошей відмовилися, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські зафіксували факти пропозицій хабарів, а гроші вилучили.

Відомості за обома випадками внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: Ковель хабар, поліція
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