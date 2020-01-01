Запрацювали луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус

Сьогодні, 13 липня, дошкільні навчальні заклади Луцька №36 та 37 відновили свою роботу.Про це під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки повідомила начальник управління освіти міської ради, йдеться на сайті Луцькради.За її словами, наповнюваність закладів у межах норми. Нових випадків захворювання серед працівників закладів освіти не зафіксували.Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що випадки інфікування коронавірусом виявили у працівників луцьких дитсадків №36 і 36. Зокрема, у ДНЗ №36у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.Загалом, за вихідні дні у Луцьку зафіксували 21 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Зокрема, це 13 осіб у суботу та 8 - у неділю.Представники муніципальної варти, національної та патрульної поліції реагували на звернення громадян щодо недотримання вимог карантину. Складали протоколи та виносили попередження про порушення соціальної дистанції, відсутність чи неправильне носіння захисної маски, тощо.Секретар міської ради, виконувач повноважень міського головизауважив, що ситуація нині стабілізувалася. Нема значного зростання захворюваності, проте, нема й падіння. За його словами, необхідно працювати над тим, аби щодня фіксувалося все менше хворих на коронавірусну інфекцію. Це нині головне завдання. “Однак, цього не можна буде досягнути якщо не дотримуватися карантинних вимог. Соціальна дистанція, носіння маски у закритих приміщеннях, на ринках, у магазинах, транспорті, дезінфекція — це все, що перешкоджає поширенню інфекції”, - наголосив він.