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Волинянин зібрав величезну колекцію ручок з усього світу

Волинянин зібрав величезну колекцію ручок з усього світу
Колекціонуванням ручок Федір Петручик з Ратного захопився 24 роки тому.

Колеги, знайомі та друзі знали, що він любить писати гарними ручками. Тож коли поверталися з відряджень, з різних країн, везли подарунки для поповнення колекції, - пише видання Вісник.

Має ручки Федір Микитович зі США, Франції, Німеччини, Індії та ще бозна-звідки, хоч сам за кордоном ніколи не був. Свою колекцію – 2155 ручок – не залишив у Москві, де жив і працював, а перевіз у 2017 році на рідну Ратнівщину.

Колекціонує Федір Микитович й по сьогодні, і його колекція уже налічує 3814 ручок. Вони складені у дипломатах, коробках, дорогі – у гарних футлярах. Але кожна оригінальна, бо зроблені у формі брелоків, вентилятора, сірника, помади, цигарки, мушлі, гарбуза, з мультиплікаційними, українськими патріотичними орнаментами, чорнильні та ще багато інших.

Пам’ятає Федір Микитович і свою першу ручку – це була дерев’яна з пером, яку вмочували в чорнило. Її подарувала колега. Тож так виходить, що кожна ручка для колекціонера – це спогад минулого.

"Тепло рідного краю беріг на чужині тридцять сім років. Так склалося життя, що жив та працював у далекій Росії. А досяг пенсійного віку і реалізував свою мрію – повернувся додому в Україну. Родом я із села Жиричі, а вирішив оселитися у Ратному. Придбав квартиру, облаштувався", – розповідає Федір Микитович.

Федір Микитович вражає позитивним настроєм, запалом, ентузіазмом у свої 64 роки. Відбулася вже й персональна виставка колекціонера у центральній районній бібліо­теці. Він може годинами розповідати про свою колекцію та висловлювати захоплення селищем Ратне.

Леся ГРІНЧУК

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Теги: колекція, ручки, Волинь
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