На Волині селяни хочуть повернути ставок, який орендує голова громадської організації. ВІДЕО





Селяни кажуть, що чоловік самовільно став орендатором місцевого ставка, - пише



Як розповів житель села Ігор Шидловський, місцеві об'єдналися у громадську організацію, щоб гуртом взяти в оренду місцевий ставок та облаштувати там зону відпочинку. Згодом з’ясовували - оренда оформлена на одну особу - голову їхньої організації Василя Никончука.



"Ми усі скидалися грошима для зариблення, оформлення документів на цей ставок. А він все розказував, що він все це оформляв. Було виділено приблизно 10 кубів лісу, щоб зробити грибочок для відпочинку, пляж. Нічого цього зроблено не було", - каже Ігор Шидловський.



Селяни розповідають, над облаштуванням ставка працювали усією громадою. Зробили берег та повикорчовували пні. Нині, щоб повернути ставок, зібралися на сільські збори.



На збори Василь Никончук не прийшов. Телефоном кореспондентам Суспільного розповів: проігнорував односельчан через карантин.



"Договір оренди я дав голові сільської ради. Всі документи, все в мене є, і все в нормальному стані. Кому що не подобається — я не знаю. В мене договір оренди на 15 років, ставок наданий для рибогосподарських потреб", - каже орендар.



Факт оренди земельної ділянки разом з водоймою Василем Никончуком підтвердила Ружинська сільська голова Галина Дишлюк. Вона каже, що з майновими питаннями члени сільського ГО мають звернутися до правоохоронних органів.



"Аукціон пройшов за всіма правилами. Була об’ява в газеті. А як вони домовлялися - чи на фізичну особу, чи на ГО - я не втручалася", - розповідає сільська голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Ружин Турійського району звернулися до правоохоронців із заявою проти голови громадської організації "Ружинська".Селяни кажуть, що чоловік самовільно став орендатором місцевого ставка, - пише Суспільне. Як розповів житель села, місцеві об'єдналися у громадську організацію, щоб гуртом взяти в оренду місцевий ставок та облаштувати там зону відпочинку. Згодом з’ясовували - оренда оформлена на одну особу - голову їхньої організації"Ми усі скидалися грошима для зариблення, оформлення документів на цей ставок. А він все розказував, що він все це оформляв. Було виділено приблизно 10 кубів лісу, щоб зробити грибочок для відпочинку, пляж. Нічого цього зроблено не було", - каже Ігор Шидловський.Селяни розповідають, над облаштуванням ставка працювали усією громадою. Зробили берег та повикорчовували пні. Нині, щоб повернути ставок, зібралися на сільські збори.На збори Василь Никончук не прийшов. Телефоном кореспондентам Суспільного розповів: проігнорував односельчан через карантин."Договір оренди я дав голові сільської ради. Всі документи, все в мене є, і все в нормальному стані. Кому що не подобається — я не знаю. В мене договір оренди на 15 років, ставок наданий для рибогосподарських потреб", - каже орендар.Факт оренди земельної ділянки разом з водоймою Василем Никончуком підтвердила Ружинська сільська голова. Вона каже, що з майновими питаннями члени сільського ГО мають звернутися до правоохоронних органів."Аукціон пройшов за всіма правилами. Була об’ява в газеті. А як вони домовлялися - чи на фізичну особу, чи на ГО - я не втручалася", - розповідає сільська голова.

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