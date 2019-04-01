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Волинські надзвичайники врятували кошеня, яке сиділо на верхівці дерева

Волинські надзвичайники врятували кошеня, яке сиділо на верхівці дерева
Сьогодні, 13 липня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на Привокзальній площі у місті Ковелі на верхівці ялинки опинилось кошеня і не може звідти самотужки злізти.

Про це повідомляє УДСНС у Волинській області.

До місця події прибули рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля Управління ДСНС у Волинській області.

Співробітники ДСНС встановили, що кіт знаходиться на висоті 4 метри. За допомогою драбини рятувальники піднялись на ялину, змогли дістати кошеня і спустити його на землю.

Волинські надзвичайники врятували кошеня, яке сиділо на верхівці дерева


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Теги: Ковель, рятувальники, кошеня
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