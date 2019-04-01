Волинські надзвичайники врятували кошеня, яке сиділо на верхівці дерева





Про це



До місця події прибули рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля Управління ДСНС у Волинській області.



Співробітники ДСНС встановили, що кіт знаходиться на висоті 4 метри. За допомогою драбини рятувальники піднялись на ялину, змогли дістати кошеня і спустити його на землю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 липня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на Привокзальній площі у місті Ковелі на верхівці ялинки опинилось кошеня і не може звідти самотужки злізти.Про це повідомляє УДСНС у Волинській області.До місця події прибули рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля Управління ДСНС у Волинській області.Співробітники ДСНС встановили, що кіт знаходиться на висоті 4 метри. За допомогою драбини рятувальники піднялись на ялину, змогли дістати кошеня і спустити його на землю.

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