Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +10…+11 градусів, удень – +20…+22. Вітер північно-західний, західний і північний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько +10…+11 градусів, удень – +20…+22. Вітер північно-західний, західний і північний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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