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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 липня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +10…+11 градусів, удень – +20…+22. Вітер північно-західний, західний і північний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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