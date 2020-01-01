Побиті будинки, автівки та знищені посіви: показали наслідки страшної негоди у районі на Волині. ФОТО





Про це



Стихія завдала збитків як населенню, так і закладам соціальної сфери, а також сільському господарству.



Зокрема, в селі Старосілля град пошкодив покрівлі житлових будинків, ФАПу, клубу, фасад в школі-садочоку, побив вікна та ринви, пошкодив автомобілі, знищив посіви та сільськогосподарські культури у громадян.



Відтак, сьогодні, 13 липня, голова районної державної адміністрації Микола Смаль разом із заступником голови райдержадміністрації Ігорем П’ятохою, Павлівським сільським головою Андрієм Сапожником здійснили виїзд в селі Старосілля, де оглянули наслідки негоди.



Слід зазначити, що комісія із представників Павлівської ОТГ здійснює подвірні обходи, під час яких члени комісії складають акти, встановлюють факти пошкодження майна та розмір збитків завданих стихією.



Наразі вирішують питання компенсації збитків, а також проводиться робота з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 липня на території Іваничівського району в селах Старосілля, Павлівка, Радовичі Павлівської сільської ради та в селі Заставне Литовезької сільської ради пройшла страшна негода, зокрема, град, сильний вітер та дощ.Про це йдеться на сайті Іваничівської РДА.Стихія завдала збитків як населенню, так і закладам соціальної сфери, а також сільському господарству.Зокрема, в селі Старосілля град пошкодив покрівлі житлових будинків, ФАПу, клубу, фасад в школі-садочоку, побив вікна та ринви, пошкодив автомобілі, знищив посіви та сільськогосподарські культури у громадян.Відтак, сьогодні, 13 липня, голова районної державної адміністраціїразом із заступником голови райдержадміністрації, Павлівським сільським головоюздійснили виїзд в селі Старосілля, де оглянули наслідки негоди.Слід зазначити, що комісія із представників Павлівської ОТГ здійснює подвірні обходи, під час яких члени комісії складають акти, встановлюють факти пошкодження майна та розмір збитків завданих стихією.Наразі вирішують питання компенсації збитків, а також проводиться робота з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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