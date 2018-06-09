Стартували дофестивальні заходи «Фронтери»: у Луцьку батько та син влаштували сімейне поетичне читання. ФОТО

У Луцьку розпочалися дофестивальні заходи «Фронтери», а стартували вони з «Петропавлівських» читань. В рамках ІІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», який відбувається за підтримки Українського культурного фонду, організували першу подію.Чимало лучан прийшли 12 липня в Луцькій міський молодіжний центр послухати поезіюта«Цьогоріч ми вирішили більше заглибитися в свою історію та дослідити велику Волинь й актуалізувати забуті імена й розмови про своїх і зі своїми», - розповіла директорка фестивалюСаме тому символічно, що на першому заході виступили лучани – батько-поет та син-поет – Петро та Павло Коробчуки. Більше того, місце теж було обране не просто так. Колись в стінах теперішнього Луцького міського молодіжного центру, що знаходиться поруч іподрому, працювали видавці «Волинських старожитностей».«Ось тут стояв мій комп’ютер», - показав на презентації Петро Коробчук, який чимало часу провів в цьому місці. «А під тією липою я спалив свої чернетки», - каже він. Саме тут були написані або відредаговані вірші до двох його збірок.Поети читали свої вірші різних періодів та згадували минуле. Для прикладу, Петро Коробчук розповів цікаву історію про те, як його сину «напророкували долю»: «Ми сиділи в «Купідоні» в Києві, за столом було багато знаних письменників, серед них Ігор Римарук. З нами був тоді юний Павло, в нього якраз, здається перша збірка вийшла. Я показую, кажу, що син теж пише. Римарук взяв до рук, погортав, знайшов один вірш і зачитав усім. «О, знаєш, мені здається, що він піде далі», - сказав тоді поет. А я сказав, що і слава Богу».Павло Коробчук зауважив, що йому неймовірно приємно нарешті зустрітися «з живими» людьми без моніторів. Символічно, що й читання відбулися в його день народження, тож насамкінець організатори підготували сюрприз та привітали поета.Захід відбувся за підтримки Українського культурного фонду та Департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцької міської ради.