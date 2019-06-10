На Волині зафіксували перший в цьому році випадок небезпечної хвороби

На Волині зареєстрували перший цьогоріч лабораторно підтверджений випадок захворювання на хворобу Лайма (кліщовий лаймбореліоз).Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Захворів мешканець Ратнівського району. В ході епідеміологічного розслідування встановлили, що чоловіка 9 червня у лісі поблизу с. Гута Ратнівського району вкусив кліщ. Його чоловік вийняв самостійно вдома.Перші симптоми захворювання, такі як – підвищення температури тіла, слабкість, головокружіння з’явилися 22 червня. Характерної для більшості випадків даного захворювання «кільцевидна еритема» не було. Захворювання протікало в середній формі важкості, після десятиденного стаціонарного лікування, хворого в задовільному стані виписали для продовження лікування в амбулаторних умовах за місцем проживання. У с. Гута кліщовий лаймбореліоз зареєстрували вперше.: Хвороба Лайма (кліщовий лайм-бореліоз) – це природно-вогнищеве, інфекційне, полісистемне захворювання, яке розвивається після укусу кліща, зараженого бореліями. Зараження також може відбутися при попаданні випорожнень кліща на шкіру з наступним їх втиранням при розчісуванні.Тривалість інкубаційного (прихованого) періоду від однієї до 60 діб, найчастіше — 14 діб.Почервоніння в місці укусу кліща (мігруюча кільцеподібна еритема червоно-рожевого кольору 5-6 cм. в діаметрі. У процесі свого розвитку еритема поступово в центрі блідне, зона почервоніння переміщується до периферії, іноді до 50 см.), у 30-40% хворих еритема не спостерігається.Незначний свербіж в місці укусу кліща.Часто разом з еритемою у людини з’являється лихоманка, біль голови, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість.Пізня діагностика даного захворювання та відсутність лікування на ранніх стадіях може спровокувати ураження нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, спричинити інвалідність і навіть привести до смерті. Саме тому дуже важливо попередити та вчасно виявити небезпечне захворювання.За оперативними даними до лікувально-профілактичних установ області за медичною допомогою з приводу укусів кліщів у липні звернулись понад 80 осіб, з них 32% становлять діти. Майже у 80% укуси відмічали після перебування на відпочинку в лісових масивах, парках та поблизу водойм, у 12% при зборі лісових ягід та у 7% — на власній присадибній та дачній ділянці. Загалом за весняно-літній період з приводу укусів кліщів за медичною допомогою звернулись близько 500 осіб, з них 30% — діти.Варто зауважити, що більшість населення знімає кліщ самостійно, не звертаючись в медичну установу. А згідно із статистикою, лише половина людей, яких вкусив кліщ, помічає їх на собі. Лікарями- епідеміологами та біологами лабораторії особливо небезпечних інфекцій нашої установи з початку 2020 року лабораторно досліджено 118 кліщів знятих з людей, у 45 виявлено борелії, що становить — 39%.Лаймбореліоз реєструють у всіх районах та містах області. Наприклад, у 2019 році найбільше захворілих зареєстрували у Ковельському, Локачинському, Маневицькому, Старовижівському районах та м. Луцьку. Загалом в області нараховують близько 130 ензоотичних територій з кліщового лаймбореліозу.Окрім цього, на Волині (в Ратнівському районі з 1995 року) існує активнодіючий природний осередок кліщового вірусного енцефаліту. А протягом останніх 10 років хворобу реєструють на територіях Ківерцівського (2012, 2016-2017 роки), Маневицького (2018 рік) та Шацького (2009-2010 роки) районів. Загалом, в області нараховується понад 40 ензоотичних територій, де протягом останніх 5 років зареєстрували 15 випадків кліщового вірусного енцефаліту. В поточному році після відвідування лісу на ензоотичній території Ратнівського району виявили 1 випадок кліщового вірусного енцефаліту.